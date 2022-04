Diretta Miami Open 2022/ Streaming video tv: le due semifinali Atp, 1° aprile

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: OGGI LE DUE SEMIFINALI ATP!

Giorno di semifinali Atp al Miami Open 2022: venerdì 1 aprile scopriremo finalmente quale sarà la finale del torneo maschile nel Masters 1000 di tennis che si sta giocando a Key Biscaine, in Florida. Purtroppo non ci saranno italiani: ancora una volta, come già successo a Indian Wells, Jannik Sinner si è ritirato e questa volta lo ha fatto dopo cinque game del match nei quarti, lasciando intendere che l’influenza subita in California è tornata a presentare il conto. Siccome prima di lui aveva dato forfait anche Matteo Berrettini, i due azzurri che avevano speranze di vincere il Miami Open 2022 sono fuori dai giochi; adesso le due semifinali saranno Hurkacz Alcaraz e Francisco Cerundolo Ruud, che aprirà il programma alle ore 19.00 italiane.

A bocce ferme è davvero difficile capire cosa aspettarci, perché arrivati a questo punto i rapporti di forza sono certamente esistenti ma possono anche essere limitati da altri fattori; certamente nella diretta del Miami Open 2022 avremo un campione inedito e potrebbe anche essere una bella sorpresa, ma lo scopriremo soltanto assistendo alle due semifinali maschili che si giocheranno tra poco. Non resta quindi che metterci comodi e lasciare il giusto spazio al campo (si giocherà sempre sul centrale) per capire come possano andare le cose, e poi sarà tempo di lanciarci verso la finale del Miami Open 2022 che ovviamente verrà disputata domenica.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv del Miami Open 2022, trattandosi soltanto delle partite maschili, sarà disponibile su Sky Super Tennis: il canale è al numero 205 del decoder e naturalmente sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) per assistere ai match del torneo di tennis su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del Miami Open, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Siamo allora arrivati alle due semifinali Atp nella diretta del Miami Open 2022. Sicuramente interessante quella degli outsider: Casper Ruud è il numero 8 del ranking e un giocatore solido da tempo, ma è anche vero che come dicevamo nei giorni scorsi fino a questo momento gli è sempre mancato il grande risultato, e dunque per quanto riguarda i tennisti della Top 10 è quello che, forse, ha raccolto meno negli appuntamenti che contano davvero, tanto da farci pensare a lui come appunto a un outsider. Quello che è certamente Francisco Cerundolo, particolarmente fortunato nell’arrivare alla semifinale del Miami Open 2022 (ci torneremo): il classe ’98 adesso sogna, sapendo di non essere favorito oggi ma che in questi 10 giorni “della vita” potrebbe anche accadere l’impensabile.

Nell’altra semifinale Hurkacz Alcaraz, che si giocherà quando in Italia sarà ormai notte, si affrontano invece il detentore del titolo polacco e l’astro nascente spagnolo. Hubert Hurkacz vanta sicuramente un feeling straordinario con il Miami Open, che vinse l’anno scorso battendo in finale il nostro Jannik Sinner e nel quale si è preso il lusso stavolta di eliminare ai quarti di finale Daniil Medvedev, dunque sarà giustamente il polacco ad indossare i panni del favorito. Conosciamo tuttavia ormai molto bene Carlos Alcaraz, lo spagnolo classe 2003 che ha tutto per diventare l’erede di Rafa Nadal mantenendo la Spagna ai vertici assoluti del tennis mondiale. Ne vedremo quindi delle belle, peccato solo che bisognerà essere nottambuli…











