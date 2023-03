Diretta Miami Open 2023/ Alcaraz Fritz streaming video tv: oggi quarti di finale!

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: OGGI ALCARAZ FRITZ!

Giornata di quarti di finale al Miami Open 2023: mercoledì 29 marzo avremo in campo anche Jannik Sinner cui però dedicheremo un capitolo a parte – come giusto che sia – e dunque l’altro quarto maschile sarà Alcaraz Fritz, che però non si giocherà prima delle 2:30 della nostra mattina (dunque sarà già giovedì) e sarà entusiasmante, oltre che fornirci il potenziale avversario di Sinner in semifinale (attenzione: potrebbe esserci un altro incrocio con il numero 1 Carlos Alcaraz come già avvenuto due settimane fa a Indian Wells, quando lo spagnolo si era imposto sull’altoatesino).

La diretta del Miami Open 2023 comincia però alle ore 19:00 di casa nostra: Cirstea Sabalenka è il primo quarto femminile nella parte bassa del tabellone femminile, a seguire avremo appunto Sinner (che gioca quello che a Key Biscaine è ormai un classico contro Emil Ruusuvuori) e poi altro quarto Wta, questa volta con la rediviva Petra Kvitova che incrocia la racchetta con Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 18. Ci attende un grande spettacolo con la diretta del Miami Open 2023, vedremo dunque quello che succederà sui campi del Masters 1000 della Florida…

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci attende una gran bella giornata con la diretta del Miami Open 2023. Carlos Alcaraz continua la sua rincorsa alla doppietta a Key Biscaine che, dopo il titolo a Indian Wells, rappresenterebbe anche il Sunshine Double: lo spagnolo punta a confermare il suo numero 1 nel ranking Atp e intanto è diventato solo il nono giocatore ad aver vinto entrambi i Masters 1000 primaverili in Nord America, senza contare la stessa stagione. Impresa non da poco per un ragazzo che ha già bruciato parecchie tappe e si avvia a dominare il prossimo decennio (almeno) del tennis, ma oggi nemmeno per lui sarà semplice.

Il suo avversario è infatti Taylor Fritz: lui Indian Wells lo ha vinto nel 2022 permettendosi anche di battere Rafa Nadal in finale, poi è cresciuto esponenzialmente arrivando a giocare le Atp Finals (dove ha centrato la semifinale) ed è stato determinante nella storica vittoria di Team World in Laver Cup. Inoltre, Fritz è entrato nella Top 5 della classifica Atp e sui campi in cemento dà sempre la sensazione di essere una straordinaria minaccia; forse paga un gioco senza troppe alternative ma da fondo campo può far paura. Sinner lo ha battuto nei quarti in California due settimane fa, vedremo se Alcaraz riuscirà a fare lo stesso al Miami Open 2023…











