DIRETTA MIAMI OPEN 2023/ Eubanks Medvedev (3-2) video streaming tv: arriva la pioggia

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: EUBANKS MEDVEDEV INTERROTTA PER PIOGGIA

Si interrompe subito la giornata del Miami Open 2023 dedicata ai singolari: Christopher Eubanks e Daniil Medvedev hanno fatto in tempo a giocare cinque game e il risultato è 3-2 in favore dello statunitense (che sì, sta tenendo botta anche contro un giocatore di ben altra caratura e ranking Atp) ma la pioggia, esattamente come ieri, ha deciso di intervenire. Dunque, tutto fermo: per il momento Eubanks e Medvedev sono tornati negli spogliatoi in attesa di scoprire quando potranno rifare ingresso sul centrale del Miami Open 2023 e proseguire il loro match dei quarti di finale.

Inevitabilmente però questa interruzione rischia di mettere ancora più in crisi gli organizzatori del Masters 1000: ricordiamo che oggi si devono già recuperare Alcaraz Fritz e Alexandrova Kvitova che erano in programma mercoledì, dunque se adesso la pioggia dovesse persistere ci sarebbe un problema non da poco, perché il vincente del match tra Alcaraz e Fritz sarebbe in campo domani contro Jannik Sinner. Certo, non sarebbe la prima volta che questo accade, vale a dire giocare due partite lo stesso giorno; solitamente però è qualcosa che vediamo nei tornei minori. Tuttavia, adesso vedremo quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

MIAMI OPEN 2023: PARTITE AL VIA!

Stiamo per vivere un’altra intensa ed emozionante giornata con la diretta del Miami Open 2023. La grande sorpresa nei quarti del Masters 1000, lo abbiamo detto, è Christopher Eubanks: per il classe ’96 di Atlanta il tabellone non è stato particolarmente tosto, ma bisogna anche ricordare che tutto è relativo e infatti Eubanks ha iniziato questo torneo come numero 119 del ranking Atp, mai entrato nel 100 prima d’ora e con due sole vittorie nel main draw di uno Slam, timbrate nelle ultime edizioni di Us Open e Australian Open. Quindi, anche battere al primo turno un giocatore esperto come Denis Kudla (numero 122, ma con altri numeri sul circuito) è stato per Eubanks un bel colpo.

Impresa titanica invece la vittoria contro la testa di serie numero 17 Borna Coric (3-6 6-4 6-2), poi il successo contro Gregoire Barrère (6-3 7-6) e infine un’altra grande affermazione su Adrian Mannarino che, oltre ad avere grande esperienza e un bel passato sui campi, in questo Miami Open 2023 aveva fatto fuori l’astro nascente Ben Shelton e il campione 2021 Hubert Hurkacz. Insomma: Eubanks merita in pieno i quarti del Masters 1000, adesso davanti a sé ha la sfida impossibile contro Daniil Medvedev ma mai dire mai, l’entusiasmo potrebbe anche contare. Vedremo: parola ai campi, per la diretta del Miami Open 2023 si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Prima di lasciar parlare i campi per la diretta del Miami Open 2023, bisogna riferire che il programma della giornata di giovedì 30 marzo è cambiato a causa della pioggia che ieri ha rallentato le operazioni. Se Jannik Sinner ha chiuso il suo match contro Emil Ruusuvuori, qualificandosi per la semifinale, il suo avversario deve ancora essere rivelato: Alcaraz Fritz, l’atteso big match nei quarti di finale, andrà in scena sul campo centrale non prima della una della nostra mattina, ovviamente sul campo centrale il cui programma inizierà alle ore 19:00 (sempre di casa nostra ovviamente) con Eubanks Medvedev.

A seguire invece – comunque non prima delle 21:00 – avremo Alexandrova Kvitova, ovvero il quarto Wta che si recupera da ieri. Sempre il centrale ospiterà a notte fonda, vale a dire dalle 2:30, la prima semifinale femminile: Rybakina Pegula. Resta un match nei due tabelloni di singolare, ed è quello spostato sul Grandstand: Cerundolo Khachanov inizierà non prima delle ore 21:00 italiane, preceduto da una partita di doppio maschile. Speriamo ovviamente che oggi nella diretta del Miami Open 2023 tutto proceda per il meglio e si possa giocare senza problemi, staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2023: GLI ALTRI QUARTI!

È tempo di completare i quarti di finale Atp al Miami Open 2023: siamo arrivati a giovedì 30 marzo e stiamo per scoprire quali saranno i giocatori che si qualificheranno per la semifinale nella parte bassa del tabellone. I due match in questione sono Eubanks Medvedev e Cerundolo Khachanov: due russi che sfidano due sorprese nel torneo Masters 1000, certamente uno che è Christopher Eubanks, entrato nel tabellone del Miami Open 2023 senza nemmeno essere nella Top 100 del ranking (da lunedì ci sarà) e ora clamorosamente ai quarti anche sfruttando un tabellone sostanzialmente aperto (come vedremo).

Anche Francisco Cerundolo però non era atteso a questi livelli: l’argentino, classe ’98, ha vinto un solo titolo Atp (lo scorso luglio) in due finali disputate e parliamo di due tornei 250, negli Slam e ne Masters 1000 non ha mai fatto troppa strada e questo ovviamente aumenta i rimpianti per Lorenzo Sonego, che contro di lui due giorni fa aveva vinto il primo set ma poi si è fatto rimontare. Avremmo potuto avere il piemontese nei quarti, invece nella diretta del Miami Open 2023 per oggi non ci saranno italiani ma questo ovviamente non abbassa il livello dei match, tra poco scopriremo come andranno le cose…

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Chiaramente nei due quarti di finale del Miami Open 2023 i favoriti sono i russi: Daniil Medvedev per esempio ha già giocato sette finali Masters 1000 vincendone quattro, l’ultima raggiunta è stata due settimane fa a Indian Wells (persa contro Carlos Alcaraz) e, se ci aggiungiamo le quattro finali Slam (vittoria agli Us Open) stiamo parlando di un tennista che oltre a essere già stato numero 1 Atp è ormai un big ma di quelli “concreti”, ovvero che in ogni singolo torneo non solo partono con l’obiettivo di arrivare in fondo ma spesso e volentieri lo fanno anche, a differenza di altri colleghi. Medvedev dunque favorito su Eubanks: del resto, questo è un pronostico chiuso prima che parli il campo.

Anche Karen Khachanov certamente è in vantaggio nei confronti di Cerundolo: dopo aver vinto il Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2018 il russo aveva leggermente smarrito la via, ma a dirla tutta non è mai davvero crollato e negli ultimi tempi si sta ripresentando competitivo al massimo, come dimostrano le semifinali Slam centrate consecutivamente agli Us Open e agli Australian Open. Potremmo allora anticipare i temi di una semifinale tutta russa nella diretta del Miami Open 2023, ma poi le partite partono sempre da 0-0 e Eubanks e Cerundolo, una volta arrivati a questo punto, hanno ben poco da perdere: questo potrebbe essere un vantaggio non indifferente, staremo a vedere…











