Diretta Miami Open 2023/ Streaming video tv: orario e risultati 1^ giornata (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: CI SPOSTIAMO IN FLORIDA!

La diretta del Miami Open 2023 prende il via mercoledì 22 marzo, alle ore 16:00 italiane: siamo in campo in Florida per un torneo già conosciuto come Key Biscaine, la seconda parte del Sunshine Double dopo Indian Wells e chiaramente un altro appuntamento Masters 1000 nel quale uomini e donne giocano in contemporanea. I campioni in carica sono Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, con la polacca che l’anno scorso aveva vinto anche in California; Alcaraz invece dopo il titolo a Indian Wells può completare il suo personale Sunshine Double ma intanto è tornato al numero 1 del ranking Atp.

Va poi ricordato che nella diretta del Miami Open 2023 non saranno presenti i big che hanno già saltato il Masters 1000 precedente: assenti infatti Novak Djokovic per la questione legata alle politiche vaccinali e Rafa Nadal per infortunio, allo stesso modo sono out Marin Cilic e Nick Kyrgios. A livello femminile presenti tutte le miglior tra cui Elena Rybakina che ha trionfato a Indian Wells, e va segnalato il ritorno di Amanda Anisimova oltre al fatto che le italiane potrebbero avere qualche possibilità in più. Vedremo quello che succederà…

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta del Miami Open 2023 dobbiamo anche dire che nel tabellone Atp gli italiani ci saranno, e saranno sempre quelli: la grande speranza rimane Jannik Sinner, che a Indian Wells ha aggiunto un altro mattoncino alla sua ottima crescita raggiungendo la semifinale, dove però è stato battuto da Alcaraz in un altro match importante contro lo spagnolo. Torna in un Masters 1000 anche Matteo Berrettini, che dopo la cocente eliminazione subita da Taro Daniel in California si è spostato a Phoenix per giocare un Challenger ma non ha avuto fortuna, anzi ha avuto un momento di frustrazione nel giorno dell’incredibile sconfitta.

Adesso si torna in un contesto nel quale il romano si deve ritrovare, avendo passato un momento difficile a causa degli infortuni che gli hanno fatto anche perdere qualche posizione nel ranking; tra le donne come sempre il Miami Open 2023 può essere l’occasione per Camila Giorgi che si trova a suo agio su queste superfici, da valutare i progressi costanti di Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti anche in vista dell’impegno nella Billie Jean King Cup, sempre importante per la nostra nazionale di tennis femminile.











