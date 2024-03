DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Video streaming tv: Medvedev e Kvitova campioni in carica (oggi mercoledì 20 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: L’ALBO D’ORO

Nel parlare della diretta del Miami Open 2024 dobbiamo ovviamente fare il nostro consueto focus sull’albo d’oro: il torneo di Key Biscaine ha preso vita nel 1985 e ha avuto diversi nomi, è sempre stato in Florida ma in passato si è giocato anche a Delray Beach e Boca Raton. Nell’albo d’oro maschile dominano Andre Agassi e Novak Djokovic, con sei vittorie a testa; ne ha 4 Roger Federer mentre Pete Sampras si è fermato a tre, l’ultima doppietta come dicevamo risale al 2016 quando Djokovic sconfisse Kei Nishikori in finale e si prese addirittura il tris. Tra le sorprese potremmo citare il John Isner del 2018 che battè un non ancora ventunenne Alexander Zverev, ma anche Hubert Hurkacz che tre anni fa vinse la finale contro il nostro Jannik Sinner.

A livello femminile invece il vuoto l’ha fatto Serena Williams: abbiamo ben otto vittorie per la fenomenale statunitense, ultima delle quali nel 2015 a completare una tripletta. Per tre volte hanno trionfato Venus Williams e Victoria Azarenka, due successi a testa per Martina Hingis, Kim Clijsters e Ashleigh Barty, l’anno scorso fu successo a sorpresa per Petra Kvitova (non più la giocatrice di un tempo) ma possiamo citare tra le rivelazioni anche Johanna Konta, che ha vinto il Miami Open nel 2017 e ha avuto un ottimo periodo, senza però riuscire a fare il definitivo salto di qualità pur giocando tre semifinali Slam. (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Appuntamento diverso per il torneo femminile, perché in questo caso il Miami Open 2024 sarà su SuperTennis: qui il canale è in chiaro al numero 64 del digitale terrestre, mentre non dovrebbe essere garantita la mobilità sul sito Supertennix. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili sul Miami Open 2024 come i tabelloni e il programma del giorno.

MIAMI OPEN 2024: INIZIA UN ALTRO MASTERS 1000!

Finalmente anche la diretta del Miami Open 2024 ci fa compagnia: dalle ore 16:00 di mercoledì 20 marzo vivremo questo appuntamento che è un altro Masters 1000 dopo Indian Wells, concluso con le vittorie di Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, e che con il torneo della California forma quello che è comunemente noto come Sunshine Double. Riuscire a fare doppietta nello stesso anno solare è un’impresa, proprio perché si gioca di seguito e bisogna dunque vincere almeno 12 partite di fila (nel caso si saltino entrambi i primi turni per il bye): recentemente ci è riuscita Iga Swiatek, che ora potrebbe diventare la seconda donna di sempre, dopo Steffi Graf, a centrare il Sunshine Double per due volte in carriera.

Nel torneo maschile invece c’è grande attesa per Jannik Sinner: dopo la semifinale di Indian Wells persa contro Alcaraz l’altoatesino si presenta alla diretta del Miami Open 2024 da testa di serie numero 1, alle spalle dello spagnolo, a causa del forfait di Novak Djokovic (che qui ha vinto sei volte); a Key Biscaine viene dunque rilanciata la corsa al numero 2 Atp e Sinner deve difendere tanti punti, perché l’anno scorso era arrivato in finale (per la seconda volta in tre edizioni) perdendo contro Daniil Medvedev, che dunque è il campione in carica e va a caccia di un bis che non riesce da otto anni. Staremo a vedere, per i big però bisognerà aspettare il secondo turno.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Miami Open 2024 si apre in modo intrigante: come detto i grandi giocatori arriveranno solo al secondo turno perché c’è il bye, noi abbiamo già visto che il tabellone propone un eventuale incrocio tra Sinner e Alcaraz soltanto in finale e che sulla strada dell’altoatesino ci sarebbe prima Medvedev, che ha battuto il nostro giocatore nella finale di Key Biscaine dello scorso anno ma al quale Sinner ha poi preso le misure, come dimostra lo scintillante Australian Open vinto un mese fa. Gli italiani però sono presenti in massa: nel Miami Open 2024 è sicuramente importante la notizia del ritorno di Matteo Berrettini, che avrà subito un primo turno vintage contro Andy Murray.

Lo scozzese ha vinto questo Masters 1000 in due occasioni, giocando un totale di quattro finali; sarà un test ostico per Berrettini che ha provato a rimettersi in forma nel Challenger di Phoenix (ha raggiunto la finale), ma poi ci saranno altri protagonisti azzurri come Luca Nardi, reduce dal clamoroso successo su Djokovic a Indian Wells, un Matteo Arnaldi che deve aumentare i giri del motore ma ha ancora tanto tempo per farlo e Flavio Cobolli, che non ha iniziato male la stagione ma, come il collega sanremese, ha bisogno di conferme. Scopriremo tutto nel corso di queste due settimane scarse, intanto godiamoci la prima giornata con la diretta del Miami Open 2024…











