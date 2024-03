DIRETTA MEDVEDEV ALCARAZ/ Video streaming tv: la stessa finale di un anno fa! (Indian Wells 2024, 17 marzo)

DIRETTA MEDVEDEV ALCARAZ: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Medvedev Alcaraz abbiamo già accennato al fatto che la finale di Indian Wells 2024 sarà il sesto episodio tra i due tennisti, che si erano affrontati già l’anno scorso nell’ultimo atto del Masters 1000 californiano con vittoria di Carlos Alcaraz: da quel momento abbiamo avuto altri tre incroci, di cui due semifinali Slam con il successo dello spagnolo (netto 6-3 6-3 6-3) a Wimbledon e quello del russo agli Us Open (7-6 6-1 3-6 6-3) con la differenza che Alcaraz aveva poi vinto il titolo mentre Medvedev si era dovuto arrendere a Novak Djokovic, per poi perdere contro il murciano nel round robin delle Atp Finals qualche settimana più tardi.

In generale la diretta di Medvedev Alcaraz vede lo spagnolo in testa per 3-2 nei precedenti; per trovare l’altra vittoria di Medvedev contro Alcaraz dobbiamo tornare al secondo turno di Wimbledon 2021, lo spagnolo all’epoca aveva 18 anni e di lui si parlava già parecchio bene, ma ovviamente non aveva ancora fatto del tutto la sua irruzione sulla scena come dimostra il fatto che il match contro il russo si era giocato presto nel tabellone. Medvedev aveva vinto 6-4 6-1 6-2, dominando; ora, non resta che aspettare per scoprire come andranno le cose nella diretta di Medvedev Alcaraz per la finale di Indian Wells 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

MEDVEDEV ALCARAZ INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Possiamo ricordare che la diretta tv di Medvedev Alcaraz, la finale finale di Indian Wells 2024, sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Da aggiungere anche la possibilità di consultare il sito www.bnpparibasopen.com, quello ufficiale del torneo di Indian Wells, sul quale troverete tutte le informazioni utili del caso.

MEDVEDEV ALCARAZ FINALE INDIAN WELLS 2024: GRANDE SPETTACOLO!

Medvedev Alcaraz è la finale di Indian Wells 2024: si gioca alle ore 22:00 (italiane) di domenica 17 marzo, un grande appuntamento che curiosamente è lo stesso dello scorso anno, quando Carlos Alcaraz si era ancor più rivelato al mondo vincendo il titolo Masters 1000, con il successo sul russo Daniil Medvedev con il risultato di 6-3 6-2. Entrambi dunque replicano quanto fatto 12 mesi fa nel deserto della California: dal lato di Alcaraz ovviamente bisogna dire che è un peccato, perché ancora una volta lo spagnolo ha vinto la semifinale contro il nostro Jannik Sinner che pure era partito benissimo, ma poi si è visto spezzare la striscia di 16 vittorie all’inizio del 2024.

Anche Medvedev, curiosamente, ha perso il primo set per 1-6, poi ha avuto bisogno del tie break per tornare in parità e alla fine ha dominato contro Tommy Paul; per il russo adesso c’è la possibilità di vincere il settimo Masters 1000 in carriera, un numero sinceramente molto alto anche perché Medvedev ha diversificato i suoi successi, e per esempio qui non ha mai trionfato. Adesso ci dobbiamo mettere comodi e stare a vedere quello che succederà nel corso della finale di Indian Wells 2024, la diretta di Medvedev Alcaraz è dietro l’angolo e possiamo realmente aspettarci di tutto, come detto con un pizzico di rammarico per il nostro Sinner.

DIRETTA MEDVEDEV ALCARAZ FINALE INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina dunque la diretta di Medvedev Alcaraz, la finale di Indian Wells 2024 è pronta a regalarci grandi cose con il sesto incrocio tra questi due giocatori. Alcaraz sembrava essersi perso per strada, o forse no: da una parte c’è il fatto di aver giocato l’ultima finale ad agosto (Cincinnati) e di essere stato eliminato ai quarti degli Australian Open, dall’altra però una regolarità impressionante per un giocatore che, ricordiamo, non ha nemmeno 21 anni e ha già messo in bacheca due titoli dello Slam e quattro Masters 1000, avendo già completato il Sunshine Double (in anni diversi) e potendo adesso prendersi Indian Wells per il secondo anno consecutivo.

Medvedev, di riffa o di raffa, arriva spesso e volentieri in fondo: forse non ha vinto tutto quello di cui era accreditato dopo aver sorpreso Novak Djokovic in quella famosa finale degli Us Open, certamente però la concorrenza sa bene che, quando si tratta di vincere i grandi trofei, bisogna sempre fare i conti con il russo che è straordinariamente regolare. Si affrontano anche due stili di gioco diversi, la rivalità con cinque episodi precedenti è certamente già interessante e, nonostante i sette anni di differenza tra questi due giocatori, siamo certi che vivremo tanti altri capitoli. Ora però dobbiamo per forza di cose riferirci al campo perché ci siamo davvero, pronti a vivere la diretta di Medvedev Alcaraz per la finale di Indian Wells 2024.











