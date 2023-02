Diretta Milan Atalanta/ Streaming video tv: scontro Champions (Serie A)

DIRETTA MILAN ATALANTA: GARA IN EQUILIBRIO

La diretta Milan Atalanta, in programma domenica 26 febbraio alle ore 20:45, racconta di un match apertissimo a qualsiasi risultato. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida tra gli alti e bassi dell’ultimo periodo ma è forte la necessità di mettere a referto l’intera posta in palio. Si tratta di un vero e proprio big match con le due squadre divise da soli tre punti, praticamente un crocevia fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Nella partita di andata le due squadre hanno offerto una partita equilibrata, terminata infatti con un pareggio con gol.

MILAN ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Atalanta, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Riccardo Montolivo. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

MILAN ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Atalanta vedono tanti indisponibili da ambo le parti. In casa rossonera mister Pioli non potrà contare su Calabria, Florenzi e Bennacer. Dovrebbe rivedersi in panchina, invece, Maignan. I dubbi maggiori riguardano la linea offensiva dove quattro calciatori lottano per due maglie: Messias, Saelemaekers, Brahim Diaz e De Ketelaere. Per quanto riguarda i bergamaschi, invece, non ci sarà lo squalificato Demiral, così come Gasperini non avrà a disposizione Pasalic, Zapata e Hateboer, la cui stagione è già terminata dopo la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Proprio al posto di quest’ultimo è ballottaggio tra Zappacosta e Soppy.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Milan Atalanta vedono una sfida molto equilibrata. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di Stefano Pioli vale 2.20 contro i 3.35 attribuiti ai bergamaschi allenati da Gasperini e la quota 3.35 riferita al segno X. Gara incerta in termini di gol visto che l’Over 2.5 a 1.90 lascia aperta qualsiasi soluzione. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.80.











