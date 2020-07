Diretta Milan Atalanta/ Streaming video tv: sfida tra le due più in forma (Serie A)

Milan Atalanta è in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, alle ore 21:45 di venerdì 24 luglio: è questo big match ad inaugurare la 36^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Si affrontano infatti le due squadre più in salute dalla ripresa, ancora imbattute e con tanti gol all’attivo: una partita davvero interessantissima, con la Dea che spera ancora di prendersi il secondo posto che sarebbe un risultato a continuazione della splendida cavalcata iniziata quattro anni fa, e che nell’ultimo turno hanno dovuto soffrire per avere ragione del combattivo Bologna. Una leggera flessione c’era stata anche nel precedente pareggio di Verona, ma la striscia positiva è comunque proseguita.

Il Milan è decisamente e per distacco nel momento migliore del suo campionato: aveva già battuto Roma e Juventus, ha rifilato cinque gol al Bologna e poi nell’ultima giornata ha anche ritrovato i gol di Ibrahimovic, la cui doppietta ha piegato l’ostico Sassuolo. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Milan Atalanta, che non vediamo l’ora di raccontare; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco andiamo a valutare quali potranno essere le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita di San Siro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Atalanta sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva riservato agli abbonati: il canale, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e i clienti avranno anche la possibilità di seguire la partita di campionato tramite l’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi per il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con problemi difensivi in Milan Atalanta. Tra le fila rossonere la stagione di Alessio Romagnoli è finita in anticipo, niente di serio per Andrea Conti che comunque è out così come lo squalificato Theo Hernandez. Stefano Pioli inizia la partita come aveva chiuso a Reggio Emilia: Calabria e Diego Laxalt sugli esterni, Gabbia a fare coppia con Kjaer davanti a Gigio Donnarumma. Per il resto non dovrebbero esserci modifiche: Kessie e Bennacer giocheranno a protezione della difesa, ci sarà la linea dei trequartisti con Calhanoglu stretto tra Saelemaekers e Rebic (sperano Bonaventura e Rafael Leao), poi Ibrahimovic come prima punta.

Perde i pezzi anche Gian Piero Gasperini, che rinuncia a Palomino e Djimsiti usciti malconci martedì dalla partita contro il Bologna: l’ex Caldara comanderà allora la difesa, insieme a lui ci saranno Sutalo e Rafael Toloi con Gollini a difendere la porta. In mediana possibilità per Pasalic che può scalzare Freuler e affiancare De Roon; torna Hateboer che dunque potrebbe giocare a destra con Gosens sull’altro versante, sulla trequarti avanza la propria candidatura il sempre più concreto Malinovskyi che nel caso giocherebbe accanto ad Alejandro Gomez, con Duvan Zapata prima punta e il terribile Muriel sempre pronto a fare la differenza dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico che l’agenzia William Hill ha fornito per Milan Atalanta parla di un leggerissimo vantaggio per la Dea: il segno 2 che identifica la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quello che avrete messo sul piatto, siamo invece ad un valore di 2,90 volte la puntata per il segno 1 che identifica il successo dei rossoneri e dunque l’equilibrio è quasi perfetto. Vale tanto l’opzione per il pareggio: giocando il segno X guadagnereste una somma che ammonta a 4,00 volte l’importo investito.



