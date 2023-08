Video/ Milan Barcellona (0-1) gol e highlights: decide la magia di Ansu Fati (amichevole, 2 agosto 2023)

VIDEO MILAN BARCELLONA (0-1): ROSSONERI KO IN AMICHEVOLE

Milan Barcellona 0-1: termina il tour statunitense dei rossoneri, che perdono di fronte a un Barcellona già in palla e capace, qualche giorno fa, di rifilare un 3-0 al Real Madrid. Nell’amichevole di Las Vegas il Milan cade per effetto di un gol realizzato da Ansu Fati, che si accentra e con un destro a giro infila la palla all’incrocio dei pali. Stefano Pioli conferma in toto la formazione che ha iniziato contro la Juventus, cambiando solo Calabria per qualche problema fisico e lanciando Florenzi da terzino destro; nel Barcellona invece restano in panchina Frenkie De Jong, Lewandowski e il nuovo arrivato Gundogan.

È migliore la partenza dei blaugrana, Koundé centra il palo e sulla ribattuta Tomori salva su Ferran Torres sulla riga di porta. Reijnders si fa parare un diagonale, poi Maignan deve uscire tempestivamente su Ferran Torres e nel finale di primo tempo Rafael Leao accelera ma viene frenato da Iñaki Peña. Nel secondo tempo, dopo il pezzo di bravura di Ansu Fati, Ronald Araujo raddoppia per il Barcellona ma il gol viene annullato per il fuorigioco; una combinazione tra Reijnders e Rafael Leao porta l’olandese a calciare un rigore in movimento, ma il tiro finisce largo. Termina dunque con la vittoria del Barcellona: un buon Milan tutto sommato, ora è tempo di rientrare e avvicinarsi all’inizio del campionato di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN BARCELLONA: PIOLI FA SUL SERIO!

Milan Barcellona, amichevole in diretta dall’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada), va in scena alle ore 5:00 italiane di mercoledì 2 agosto: grande test per i rossoneri e i blaugrana, che stanno affrontando la tournée negli Stati Uniti. Se il Barcellona ha annullato l’amichevole contro la Juventus, a causa di un virus intestinale che ha colpito parte della rosa, il Milan ha affrontato i bianconeri e ne è uscita una partita vivace e che il Diavolo ha perso ai rigori, mettendo però in mostra alcune buone cose se consideriamo che siamo ancora in un periodo di forte rodaggio, e con i nuovi acquisti che si devono inserire del tutto.

Sarà una stagione importante per il Milan così come per il Barcellona, che intanto ha dominato il Clasico di pochi giorni fa e, dovendo anche difendere il titolo nella Liga, vuole rilanciarsi a tutti gli effetti in Champions League, dove ha deluso nelle ultime due stagioni. Aspettando allora che l’entusiasmante diretta di Milan Barcellona prenda il via, proviamo a fare una rapida incursione nelle scelte di Stefano Pioli e Xavi, ipotizzando le probabili formazioni di questa interessantissima amichevole che purtroppo andrà in scena nella notte di casa nostra.

DIRETTA MILAN BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Barcellona non è disponibile sui canali tradizionali del nostro Paese, ma viene comunque trasmessa: sarà però una visione in diretta streaming video perché a mandare in onda le immagini della partita amichevole sarà Milan Tv. L’emittente, interamente dedicata alle vicende della società rossonera, è presente nel pacchetto DAZN: di conseguenza gli abbonati al servizio potranno attivare il loro account e usufruire poi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BARCELLONA

Per la diretta Milan Barcellona entrambi gli allenatori dovrebbero pensare alle formazioni migliori, per poi inserire giovani e seconde linee nella ripresa. I rossoneri dunque aprono con Maignan in porta, Thiaw e Tomori che potrebbero rappresentare la coppia centrale (attenzione però a Kjaer) e poi i due terzini che sarebbero Calabria e Theo Hernandez; in mezzo la coppia titolare anche per la stagione, aspettando Bennacer, sarebbe quella composta da Loftus-Cheek e Reijnders, entrambi nuovi acquisti al pari di Pulisic che potrebbe prendersi la maglia a destra, sulla trequarti.

Giroud prima punta, poi da valutare Chukwueze in qualità di altro esterno o centrale, in competizione con Rafael Leao. Nel Barcellona Xavi adotta chiaramente il fidatissimo 4-3-3: davanti a ter Stegen possono posizionarsi Christensen e Eric Garcia o magari Araujo, l’uruguaiano può adattarsi a destra esattamente come Koundé con Marcos Alonso che a questo punto opererebbe a sinistra. Avremo poi un centrocampo nel quale Frenkie De Jong sarà il regista, supportato da Gundogan e con Gavi che potrebbe prendersi la terza maglia; Ferran Torres (in odore di cessione) e Ansu Fati idealmente supportano Robert Lewandowski nel tridente offensivo.











