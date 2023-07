Video/ Juventus Milan (6-5 dcr) gol e highlights: tante emozioni a Carson! (Amichevole 28 luglio 2023)

Il video di Juventus Milan ci racconterà tante emozioni, quattro gol in partita con il Milan due volte in vantaggio e due volte raggiunto dalla Juventus, sempre su azioni da calci piazzati, poi il verdetto affidato ai calci di rigore che hanno sancito la vittoria bianconera in questa amichevole estiva disputata a Carson, negli Stati Uniti, nel contesto del torneo amichevole internazionale Soccer Champions Tour, nel quale il Milan aveva già giocato contro il Real Madrid perdendo 3-2, mentre la Juventus aveva dovuto cancellare la partita contro il Barcellona.

Come scopriremo poi nei video highlights di Juventus Milan, i rossoneri sono andati in vantaggio due volte, con Thiaw di testa da punizione di Theo Hernandez al 23’ minuto e Giroud in girata al 39’ su torre dello stesso Thiaw da calcio d’angolo. La Juventus ha pareggiato prima con un tiro di Danilo, terzo tentativo di un’azione sugli sviluppi di un corner al 33’, poi con un’autorete di Giroud su punizione di Chiesa al 3’ minuto del secondo tempo. Ai rigori hanno sbagliato Iling e Kostic per la Juventus, ma anche Romero, Pobega e Bartesaghi per il Milan, così hanno esultato i bianconeri.

VIDEO JUVENTUS MILAN: LE DICHIARAZIONI

In attesa di ammirare i video highlights di Juventus Milan, rileggiamo anche le dichiarazioni dei due allenatori dopo la partita amichevole giocata a Carson. Abbastanza soddisfatto Massimiliano Allegri, per la vittoria ai calci di rigore e per avere rimontato due volte lo svantaggio in partita: “Abbiamo fatto un buon allenamento, il Milan aveva già un match nelle gambe. Vincere aiuta sempre, i ragazzi si sono ben comportati. L’anno scorso siamo arrivati terzi sul campo, c’è una buona base, ma bisognerà vedere come sarà la squadra a fine mercato e lavorare con grande voglia. Dobbiamo crescere ancora sotto il piano tecnico e fisico, ma oggi è andata bene”.

Dall’altra parte, per Stefano Pioli si è trattato di un pareggio che è diventato sconfitta ai rigori, un mix di cose buone e altre meno buone come era già stato contro il Real Madrid: “Non è un passo indietro rispetto alla sfida con i Blancos. Chi ha cominciato la partita oggi si allena soltanto da sette giorni. In costruzione cerchiamo di leggere gli spazi che ci lasciano, di variare per avere il dominio della partita. Calabria ha avuto un affaticamento, dice di essersi fermato in tempo. Loftus-Cheek e Pulisic hanno caratteristiche che si incastrano bene. Sono contento di come si stanno muovendo, hanno bisogno di tempo di adattamento. Sono giocatori maturi che però cambiano avversari, campionato e compagni”.

