DIRETTA MILAN BRUGES PRIMAVERA, RINASCITA ROSSONERA?

Un inizio di Yotuh League tutt’altro che positivo per le due formazioni: la diretta Milan Bruges Primavera vede infatti squadre che hanno rispettivamente messo in cascina finora 1 e 2 punti. Questa sfida si giocherà martedì 22 ottobre 2024 alle ore 14:00. Come detto, i rossoneri sono riusciti solamente a pareggiare contro il Liverpool senza né segnare né subire gol. Nell’altra sfida del girone unico, ovvero quella contro il Bayer Leverkusen, è arrivato un brutto 3-1 in trasferta.

Il Bruges ha il merito di essere ancora imbattuto sebbene manchi al tempo stesso anche la vittoria. Due pareggi infatti in altrettante partite, arrivati contro il Borussia Dortmund e lo Sturm Graz con il medesimo punteggio: 1-1.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILAN BRUGES PRIMAVERA, IN STREAMING VIDEO E TV

Se è nel vostro interesse vedere in tv la diretta Milan Bruges Primavera di Youth League, sappiate che non ci saranno possibilità. L’attenzione è infatti da spostare sulla diretta streaming dove ci sono due chance ovvero quella di vederla su Milan Tv oppure UEFA.Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRUGES PRIMAVERA

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Milan Bruges Primavera di Youth League. I rossoneri di Guidi si disporranno secondo il 4-2-3-1 con Longoni in porta, quartetto difensivo composto da Bakoune, Parmiggiani, Paloschi e Magni. In mediana ci saranno Stalmach e Sala mentre Liberali, Bonomi e Scotti supporteranno Sia,

Stesso identico assetto tattico anche per il Bruges. Tra i pali i guantoni andranno a Driesche con Deuwel, Verlinden, Spileers e Vandeperre a protezione del proprio portiere. Centrocampo a due con Granados e Goemaere con la trequarti formata da Jensen, Da Silva e Yakymenko. Unica punta sarà Furo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN BRUGES PRIMAVERA

In conclusione di questa analisi, approfondiamo il tema relativo alle quote per le scommesse della diretta Milan Bruges Primavera. A partire con i favori del pronostico sono i rossoneri a 2.37. Un vantaggio non altissimo poiché il 2 si trova a 2.52 e la X a 3.55. Per quanto concerne il capitolo reti, l’Over 2.5 è quotato a 1.50 mentre l’Under alla stessa soglia si trova a 2.12. Gol a 1.47, No Gol fissato a 2.35.