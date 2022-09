Diretta Milan Dinamo Zagabria/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Youth League)

DIRETTA MILAN DINAMO ZAGABRIA YOUTH LEAGUE: ROSSONERI, OCCHIO ALLA DINAMO!

La diretta di Milan Dinamo Zagabria, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Youth League, si giocherà a partire dalle ore 14.30 al Centro Sportivo Peppino Vismara. Le due squadre hanno iniziato bene il percorso nella competizione. I baby rossoneri infatti hanno ottenuto un pareggio in casa del Salisburgo, mentre i croati sono riusciti a ottenere tra le mura amiche una prestigiosa vittoria contro i pari età del Chelsea.

Per quanto riguarda i rispettivi campionati, invece, c’è da dire che lo schieramento giovanile della Dinamo Zagabria in questa stagione non ha ancora avuto modo di scendere in campo, ad eccezione che per qualche amichevole. Il Milan Primavera invece non ha dato il meglio di sé in avvio, ma è reduce da una vittoria contro il Cagliari.

MILAN DINAMO ZAGABRIA YOUTH LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Milan Dinamo Zagabria di Youth League sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Milan Dinamo Zagabria di Youth League sarà sarà visibile in streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA

Le probabili formazioni di Milan Dinamo Zagabria di Youth League rivelano che le due squadre tenderanno a confermare quelli che sono stati gli undici dello scorso turno, dati i risultati positivi. Non è da escludere però che possa esserci qualche cambio dettato dagli impegni ravvicinati tra campionato e Europa. I baby rossoneri si schiereranno dunque con il consueto 4-3-3: Nava; Bartesaghi, Nsiala Makengo, Coubis, Bakoune; Pluvio, Marshage, Gala; Traore, El Hilali, Cuenca Martinez. I pari età croati invece opteranno per un 4-3-2-1 così strutturato: Prslja; Gubijan, Katinic, Zivkovic, Cvetko; Topic, Caic, Rukavina; Krdzalic, Lukanic; Culjak.

QUOTE MILAN DINAMO ZAGABRIA YOUTH LEAGUE

Le quote di Milan Dinamo Zagabria di Youth League sono all’insegna dell’equilibrio: quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai propongono la vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, a 2.00 ed il successo degli ospiti, con il segno 2, a 2.85. L’ipotesi di un pareggio, con il segno X, è invece più remota: a 2.85.











