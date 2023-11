DIRETTA/ Milan Borussia Dortmund streaming video tv: è l’incrocio numero otto (28 novembre 2023)

DIRETTA MILAN BORUSSIA DORTMUND: I TESTA A TESTA

Sono sette i precedenti per la diretta di Milan Borussia Dortmund: il quadro generale ci racconta di tre vittorie rossonere a fronte di due successi tedeschi, con due pareggi l’ultimo dei quali è ovviamente lo 0-0 del Signal Iduna Park lo scorso ottobre, mentre per il primo dobbiamo tornare ai quarti di Coppa dei Campioni 1957-158, un 1-1 sempre in Germania con il Milan che era poi andato in semifinale grazie al 4-1 di San Siro, trovando i gol di Ernesto Cucchiaroni, Nils Liedholm, Carlo Galli e Ernesto Grillo.

Al Giuseppe Meazza il Milan ha perso una sola volta contro il Borussia Dortmund: fase a gironi della Champions League 2002-2003, gol decisivo di Jan Koller ma quei rossoneri avrebbero poi sollevato la coppa nella notte di Manchester. Resta comunque quella l’ultima partita giocata in questo stadio; l’altra è la semifinale di Coppa Uefa 2001-2002, 3-1 a favore del Milan con i gol di Filippo Inzaghi, Cosmin Contra e Serginho (rigore), ma il Borussia Dortmund in pieno recupero aveva trovato la rete con Lars Ricken scongiurando così la grande rimonta del Milan, che al Westfalenstadion aveva perso 4-0. Borussia Dortmund dunque in finale; l’avrebbe poi persa contro il Feyenoord. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN BORUSSIA DORTMUND: GIRONE IN BILICO

Milan Borussia Dortmund, diretta allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone F di Champions League. Gruppo apertissimo a due gare dal termine: oggi occasione ghiotta per i rossoneri che, a quota cinque punti, puntano alla vittoria per sorpassare i diretti avversari, i quali hanno messo insieme due punti in più e comandano la graduatoria. A completare il quadro il Paris Saint Germain a quota sei punti e il Newcastle, dietro di due lunghezze rispetto ai francesi. Dopo il successo contro i campioni di Francia, quindi, il Milan proverà a fare il bis per mettere una bella ipoteca sulla qualificazione.

MILAN BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Dortmund sarà visibile per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. La sfida, inoltre, potrà essere seguita in chiaro su Canale 5. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Milan Dortmund, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BORUSSIA DORTMUND

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Milan Dortmund, in programma alle ore 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli dovranno fare a meno degli infortunati Leao e Kjaer oltre allo squalificato Musah. Gli ospiti, invece, non potranno contare su Sule ma hanno recuperato Haller e Sabitzer.

DIRETTA MILAN BORUSSIA DORTMUND: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Milan Dortmund in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i rossoneri, infatti il segno 1 è quotato a 2.05, mentre poi si sale a quota 3.60 per il segno X in caso di pareggio e a 3.65 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra tedesca.











