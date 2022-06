Diretta/ Milan Fiorentina U15 (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA MILAN FIORENTINA U15 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della finale scudetto Milan Fiorentina U15 finalmente comincia allo stadio di Tolentino, appuntamento alle ore 20.00: come vedremo meglio in seguito, lo scudetto Under 15 tornerà finalmente ad essere assegnato oggi dopo ben due anni di vuoto e quindi scopriremo se sarà il Milan oppure la Fiorentina a succedere alla Roma, che è campione d’Italia U15 in carica fin dal 2019. In testa all’albo d’oro del campionato U15 c’è a dire il vero l’Inter, che nella categoria ha vinto per ben nove volte lo scudetto tra il 1987-1988 e il 2017-2018, seguita da Atalanta e Roma che sono appaiate a quota sei scudetti per parte.

Il Milan U15 vanta nella propria bacheca i due scudetti conquistati nelle stagioni 1991-1992 e 2009-2010, mentre l’unico scudetto conquistato nella storia dalla Fiorentina U15 risale al campionato 2010-2011. Adesso però tutti questi ricordi sono solamente il passato, cediamo allora senza indugio la parola al campo e scopriamo che cosa potrà succedere nella diretta della finale Milan Fiorentina U15!

DIRETTA MILAN FIORENTINA U15 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE SCUDETTO

La diretta tv di Milan Fiorentina U15, finale scudetto di categoria, sarà visibile per gli abbonati sul canale Sky Sport Calcio (numero 202 della piattaforma Sky), disponibile anche in diretta streaming video su Sky Go e NOW. Inoltre anche la Figc garantirà lo streaming sul sito ufficiale della Federazione (www.figc.it) nella sezione dedicata “Eventi Live”, previa registrazione.

DIRETTA MILAN FIORENTINA U15: TRE ANNI FA

Manca sempre di meno alla diretta di Milan Fiorentina U15, dobbiamo purtroppo ricordare che l’ultimo precedente di una finale scudetto nel Campionato Under 15 risale addirittura a ben tre anni fa e quindi al mese di giugno 2019, dal momento che di mezzo c’è stato il doloroso stop per la pandemia di Coronavirus, che ha fatto particolarmente male nello sport a livello giovanile e che in questa categoria ha portato all’annullamento di ben due campionati.

Il 13 giugno 2019 allo stadio Bruno Benelli di Ravenna erano state Milan e Roma a giocarsi quindi il precedente titolo italiano Under 15 e la vittoria era andata ai giallorossi capitolini, che avevano vinto per 2-0 contro i rossoneri, i cui “eredi” cercheranno oggi il riscatto, anche se contro la Fiorentina. La Roma aveva dunque vinto lo scudetto U15 nel 2019 grazie a due gol segnati nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate: merito di Koffi e Cherubini, che nel giro di pochi minuti indirizzarono in maniera decisiva una partita fino a quel momento equilibrata.











