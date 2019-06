Diretta Milan Roma Under 15/ Streaming video e tv: si gioca la finale scudetto!

Milan Roma U15, che si gioca giovedì 13 giugno alle ore 20:30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, sarà la finalissima Scudetto del campionato Under 15 2018-2019. Le due formazioni hanno superato i rispettivi scogli in semifinale, con il Milan che ha avuto la meglio sul Genoa con il punteggio di 2-1 (rimontando nel secondo tempo lo svantaggio iniziale), mentre la Roma ha piegato con un secco 2-0 il Napoli grazie a una doppietta di Pagano. Una prova di spessore per i giallorossi del tecnico Tuğberk Tanrıvermiş, ma il Milan ha dimostrato di essere squadra molto solida nel corso di tutta la stagione, potenzialmente pronta per lo Scudetto. Dunque vedremo quello che succederà nel corso della diretta di Milan Roma U15, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore e che ci regalerà finalmente il nome della squadra campione d’Italia in questa categoria giovanile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Milan Roma U15 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e sui siti ufficiali dei due club saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA UNDER 15

Andiamo allora a gettare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Milan Roma U15, giovedì 13 giugno alle ore 20:30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, finalissima Scudetto del campionato Under 15. I rossoneri saranno schierati con un 4-3-1-2 dal tecnico Gianluca Polistina e scenderanno in campo con Nava; Cellamare, Invorvaia, Camara, Bozzolan; Sette, Foglio, Luscietti; Boni; Rossi, Anane. Risponderà la Roma allenata da Tuğberk Tanrıvermiş con un 4-3-3 schierato con Mastrantonio; Missori, Catena, Muratori, D’Alessio; Lilli, Faticanti, Pagano; Koffi, Padula, Cherubini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA