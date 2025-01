DIRETTA MILAN FUTURO RIMINI, LA VITTORIA MANCA AD ENTRAMBE

Domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 si va in campo per la diretta Milan Futuro Rimini. Allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno i giovani rossoneri hanno bisogno di ritrovare un successo che manca da troppe gare per cercare di continuare ad uscire dalla zona retrocessione visto il diciottesimo posto con altrettanti punti attualmente occupato. Avendo pareggiato contro l’Ascoli, i lombardi proseguono la striscia di gare senza vittorie che proveranno però ad interrompere contro i biancorossi nell’impegno di questo weekend. I romagnoli, che hanno invece pareggiato con la Lucchese, se la passano decisamente meglio con trentuno punti in nona posizione e quindi stabilmente in zona playoff.



Tuttavia, anche la formazione ospite è a secco di successi da lungo tempo e pure per lei gli ultimi tre punti conquistati risalgono alla prima parte dello scorso dicembre. Per il Rimini vincere significherebbe la possibilità di tenere a distanza il Gubbio ed al contempo tentare di scavalcare la Pianese per agganciare il Pineto. Tutte e due le compagini impegnate quest’oggi hanno senza dubbio la necessità di non subire nuove battute d’arresto e perdere terreno rispetto alle rivali.

DIRETTA MILAN FUTURO RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In streaming la diretta Milan Futuro Rimini sarà disponibile per gli abbonati a Now oppure a Sky e dunque tramite le applicazioni Now Tv e Sky Go. In televisione l’emittente satellitare manderà invece in onda il match di Serie C sul canale Sky Sport Calcio.

MILAN FUTURO RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Buscè dovrebbe riconfermare il 3-5-2 con Colombi, Megelaitis, Bellodi, De Vitis, Longobardi, Piccoli, Garetto, Langella, Semeraro, Malagrida e Parigi nelle probabili formazioni della diretta Milan Futuro Rimini. I padroni di casa dovrebbero invece ripresentarsi in campo con il modulo 3-5-2 confermando Nava, Coubis, Camporese, Minotti, Fall, Stalmach, Sandri, Malaspina, D’Alessio, Ianesi e Magrassi senza poter contare sullo squalificato Antonio Gala, espulso contro l’Ascoli.

MILAN FUTURO RIMINI, LE QUOTE

Le quote proposte da agenzie di scommesse come Sisal per il pronostico dell’esito finale della diretta Milan Futuro Rimini lasciano per sperare soprattutto i tifosi della formazione ospite. Il 2 viene pagato appunto a 2.35 mentre i padroni di casa dovranno faticare parecchio per aggiudicarsi il successo e nemmeno i loro sforzi potrebbero garantire loro un risultato positivo dato che sia il pareggio e dunque l’x sia la vittoria rossonera e quindi l’1 vengono quotati a 3.00.