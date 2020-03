Diretta Milan Genoa/ Streaming video DAZN: le due squadre ripartono (Serie A)

Milan Genoa, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Rossoneri in campo dopo il pareggio di Firenze e al sospensione della scorsa settimana per l’emergenza Coronavirus: una sfida che Ibrahimovic e compagni dovranno vivere a porte chiuse e dopo una settimana turbolenta, in cui sembra essere stata impostata l’ennesima rivoluzione in casa rossonera con Ralf Ragnick pronto a sostituire Stefano Pioli e Gazidis intenzionato ad esautorare il duo Boban-Maldini, col croato in particolare che sembra ormai al passo d’addio. Il Genoa cercherà di approfittare della confusione milanista: i rossoblu sono caduti in casa contro la Lazio prima dello stop dopo una partita gagliarda, che ha dimostrato come l’arrivo di Davide Nicola in panchina abbia fatto cambiare passo la squadra, ma la classifica resta difficile e il rischio retrocessione concreto, anche se un successo a San Siro potrebbe permettere di agganciare a Lecce a quota 25 punti e rilanciare le ambizioni di permanenza in Serie A dei Grifoni. All’andata Milan vincente 1-2 al Ferraris, in casa rossonera il Genoa non vince dall’1-3 del 29 aprile 2015.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Milan Genoa, domenica 8 marzo 2020 alle ore 12.30 presso lo stadio Meazza di Milano, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan allenato da Pioli dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Paquetá; Ibrahimovic, Rebic. Il Genoa guidato in panchina da Nicola sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Perin; Biraschi, Soumaoro, C. Zapata; Ankersen, Behrami, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria, Favilli.

