Video/ Genoa Lazio (2-3): highlights e gol. Ai grifoni non basta Criscito

Nella 25^ giornata di Serie A e nella sfida tra Genoa e Lazio si celebra il ventesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Inzaghi che non molla la Juventus e resta a -1 dai bianconeri, espugnando un campo storicamente molto difficile per i colori biancocelesti. Come si vede nel video di Genoa Lazio, anche stavolta l’impresa è stata ardua nonostante l’inizio sprint: dopo 2′ Caicedo lancia nello spazio Marusic che passa tra Soumaoro e Masiello e piazza il pallone sotto la traversa. Subito 0-1, il Genoa soffre ma reagisce nel primo tempo costruisce due grandi palle gol: al 24′ un colpo di testa di Favilli su pallone calciato su punizione da Schone si stampa sulla traversa, quindi al 41′ lo stesso Favilli, rimesso in gioco da Caicedo, conclude quasi a botta sicura ma trova una grande risposta da parte di Strakosha.

IL SECONDO TEMPO

La Lazio inizia con piglio diverso la ripresa, sfiora il raddoppio prima con Immobile che calcia sull’esterno della rete su cross di Milinkovic-Savic, poi con un pallone piazzato appena fuori da Luis Alberto. Al 6′ però Milinkovic lavora un gran pallone e lo scarica verso Caicedo, tocco per Immobile che firma il suo gol numero 27 in Serie A. Il Genoa non si arrende e accorcia le distanze: discesa di Ankersen e Cassata dal limite piazza il pallone sotto l’incrocio. Inzaghi però azzecca i cambi, Cataldi può battere una punizione dal limite e ripete la prodezza di Supercoppa contro la Juventus. Sull’1-3 la Lazio manca per due volte il ko con Correa in contropiede e finisce col rischiare nel finale: al 44′ è calcio di rigore per fallo di mano di Lazzari su cross di Pandev, Criscito dal dischetto non sbaglia e i 5′ di recupero sono infuocati. Ma il 2-3 è definitivo, Lazio sempre più su, Genoa applaudito dai suoi tifosi ma ancora terzultimo.

