DIRETTA/ Milan Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (24 febbraio 2024)

DIRETTA MILAN INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Milan Inter Primavera sta davvero per prendere il via. I rossoneri non ci arrivano troppo bene: nelle ultime due giornate hanno subito 5 gol e hanno ottenuto un solo punto, la sconfitta sul campo del Genoa è stata la seconda nelle ultime cinque gare ma soprattutto i ragazzi di Ignazio Abate hanno vinto soltanto una volta nelle ultime sei e due nelle ultime 12, un’inversione di tendenza che è stata anche abbastanza netta. In casa abbiamo 21 punti in 11 gare con 24 gol segnati; in trasferta il Milan Primavera incassa meno reti, ma a parità di giornate disputate ne ha anche segnate 10 in meno e questo è un dato da non sottovalutare.

L’Inter Primavera invece ha dimostrato che la prima sconfitta in campionato è servita come lezione: il ko contro la Juventus è ancora oggi l’unico incidente di percorso, perché da quel giorno di metà gennaio i giovani nerazzurri hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, incassando appena due gol (con tre clean sheet) e segnandone 12, 7 dei quali al malcapitato Bologna in una vittoria incredibile anche a livello Under 19. A noi ora non resta che metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà questo appassionante derby che potrebbe anche sovvertire il pronostico: ci siamo davvero, la diretta di Milan Inter Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Milan Inter Primavera, in diretta sabato 24 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Derby d’alta classifica con i nerazzurri che resistono in vetta dopo la vittoria interna contro il Monza, match combattuto ma che ha garantito alla squadra di Chivu la possibilità di portarsi a 10 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

E’ appena più indietro il Milan, 11 punti di distanza dai cugini nerazzurri in prima posizione con i rossoneri che hanno perso un’ottima occasione per balzare da soli al secondo posto in classifica. Il Milan è infatti reduce da una sconfitta sul campo del Genoa che ha complicato il cammino della squadra allenata da Ignazio Abate, che nell’ultimo periodo non ha mai trovato la giusta continuità per provare a insidiare il vertice della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Victor, Stalmach; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. Risponderà l’Inter allenata da Cristian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raimondi; Aidoo, Stabile, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinacce, Sarr.

MILAN INTER PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











