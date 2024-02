Diretta/ Inter Monza Primavera (risultato finale 2-1): Mosconi la risolve al 92′ minuto! (17 febbraio 2024)

DIRETTA INTER MONZA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-1)

Inter Monza Primavera 2-1: con molta fatica e un gol in pieno recupero i giovani nerazzurri vincono anche il derby contro la squadra brianzola e proseguono il loro percorso in testa alla classifica del campionato 1, staccando anche il Torino che, sconfitto sul campo del Cagliari, perde terreno consegnando alla capolista la possibilità di una bella fuga. Fondamentale il gol realizzato nel recupero del primo tempo da Matteo Spinaccè: l’Inter va al riposo con un colpo che potrebbe tagliare le gambe al Monza, che però dimostra di stare bene e infatti nella ripresa pareggia con il rigore trasformato da Andrea Ferraris.

La capolista trema e rischia di non portare a casa la vittoria: deve aspettare il 92’ per confermare di essere una grande squadra e timbrare con Mattia Mosconi la rete che consegna i tre punti alla squadra di Cristian Chivu. Una grande beffa per il Monza di Alessandro Lupi, che viene scavalcato dal Lecce e rimane al terzo ultimo posto della classifica con 22 punti, rischiando che squadre come Empoli e Sampdoria si allontanino ancora di più mettendo a serio rischio la missione salvezza, anche se da qui al termine del campionato Primavera 1 mancano ancora 12 giornate. (agg. di Claudio Franceschini)

INTER MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, sta iniziando il derby lombardo con la capolista e allora presentiamo la diretta di Inter Monza Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione nerazzurra e dei cugini brianzoli. L’Inter Primavera è appunto la capolista, ha vinto cinque delle ultime sette partite (più un pareggio e una sconfitta), la troviamo dunque a quota 44 punti in classifica, frutto di ben dodici vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta, con una differenza reti eccezionale che certifica il ruolo di prima della classe (+31), grazie ai quarantasette gol già segnati a fronte degli appena sedici invece al passivo.

Per il Monza Primavera è un buon momento in campionato, grazie a due vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime quattro partite, la classifica però ci parla di soli 22 punti dopo ventuno giornate, che sono stati il frutto di quattro vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, la differenza reti è di conseguenza in territorio negativo (-4), perché il Monza in questo campionato conta quarantuno gol segnati ma anche ben quarantacinque invece già incassati. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Inter Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Monza Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

INTER MONZA PRIMAVERA: CAPOLISTA PER LA FUGA!

Inter Monza Primavera, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso il Konami Training Center di Milano, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Capolista in fuga in questa fase del campionato, l’ultima vittoria sul campo dell’Empoli ha permesso all’Inter di prendersi 7 punti di vantaggio sulla coppia delle seconde composta da Roma e Torino, salendo a +8 sul Milan visto il pari dei rossoneri contro il Sassuolo.

Il Monza è reduce da un pareggio interno contro il Bologna, quarto risultato utile consecutivo per i brianzoli che hanno ottenuto otto punti nelle ultime quattro sfide disputate in campionato, compiendo un significativo passo in avanti in classifica e mantenendo 9 punti di vantaggio sul Frosinone ultimo, che pure ha cambiato passo cercando di abbandonare quello che sarà, in questa stagione, l’unico piazzamento a costare la retrocessione nel campionato Primavera 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Monza Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazza; Bagnaschi, Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Zoppi, Antunovic, Ferraris.

INTER MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











