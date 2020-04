Diretta Milan Inter virtuale/ Rafael Leao vs Esposito a Pes: streaming video e tv

Milan Inter virtuale, alle ore 12:30 di sabato 11 aprile, sarà un nuovo appuntamento con i videogiochi trasmessi in diretta tv: ad affrontarsi nel derby della Madonnina saranno due protagonisti d’eccezione, vale a dire Rafael Leao per i rossoneri e Sebastiano Esposito per i nerazzurri. Una sfida che ovviamente non può farci rivivere pienamente le grandi emozioni del campo ma che, in questo periodo di Coronavirus in cui qualunque sport è fermo, gli appassionati si potranno senza dubbio divertire con questo evento. Il quale segue quanto già fatto dai motori: sia la MotoGp che la Formula 1 hanno dato vita ai loro Gran Premi Virtuali utilizzando i circuiti straordinariamente riprodotti su PlayStation, i campioni del basket americano si sfidano a NBA 2K mentre adesso avremo la diretta di Milan Inter virtuale, con i due giocatori che si affronteranno con il videogioco Pes (Pro Evolution Soccer).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE MILAN INTER VIRTUALE

La diretta tv di Milan Inter virtuale sarà trasmessa su Dazn, dunque dovrebbe essere disponibile anche per gli abbonati alla televisione satellitare grazie al canale DAZN1, presente al numero 209 del bouquet di Sky; inoltre anche Milan Tv, altro canale del decoder del satellite, fornirà le immagini del derby su Pes. Per quanto riguarda la diretta streaming video in assenza di un televisore, il primo punto di riferimento è ovviamente Dazn, ma gli appassionati si potranno rivolgere anche alle pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, e che sono consultabili liberamente.

DIRETTA MILAN INTER VIRTUALE: IL CONTESTO

La diretta di Milan Inter virtuale sarà dunque disputata su Pes, e vedrà protagonisti Rafael Leao e Sebastiano Esposito: l’attaccante portoghese ha detto che “nell’impossibilità di scendere in campo fisicamente sarà belo e divertente sfidarlo in questa partita”. Ci sarà chiaramente la voglia di vincere da ambo le parti, anche perché si tratterà di un derby e tutte le stracittadine che si rispettino vanno prese assolutamente sul serio; tuttavia, come ha ricordato lo stesso Leao, il principale obiettivo della sfida è quello di essere vicino ai tifosi in un momento tanto complicato. Come ha riportato Ansa, durante la partita sarà anche possibile donare a Fondazione Milan per la lotta contro il Coronavirus, dunque un motivo in più per sintonizzarsi e assistere a questa Milan Inter virtuale, nella speranza che davvero il divertimento la faccia da padrone.



