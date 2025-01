DIRETTA MILAN LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Milan Lazio Primavera comincia, e ci regala una sfida con nove precedenti: si arriva oggi in cifra tonda e per il momento il saldo sorride ai rossoneri forti di cinque vittorie, contro le due della Lazio. Il Milan tra l’altro ha avuto un periodo ottimo tra il novembre 2017 e il maggio 2021: ha vinto quattro partite consecutive, poi l’ultimo successo nei confronti dei biancocelesti è maturato in casa nello scorso campionato, a metà marzo la Primavera di Ignazio Abate si era imposta con un 2-0 senza discussioni con i gol ravvicinati, tra 67’ e 70’, di Alexander Simmelhack e Kevin Zeroli, inoltre nel finale del primo tempo Filippo Scotti si era fatto parare un rigore da Federico Magro.

Per trovare l’ultima vittoria della Lazio Primavera dobbiamo tornare al dicembre precedente, mentre il successo esterno dei giovani biancocelesti è datato dicembre 2016: un 3-0 netto in quello che era ancora un campionato diviso in tre gironi, Alessandro Rossi aveva infilato una doppietta con un gol su rigore, poi il secondo penalty di giornata lo aveva lasciato a Ramon Muzzi che aveva fatto tris. Da segnalare in quel match l’espulsione di Patrick Cutrone a fine primo tempo, con i rossoneri già sotto di due reti; adesso parola al campo per la partita di oggi, la diretta Milan Lazio Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come ogni partita di campionato, la diretta Milan Lazio Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece sarà trasmessa o sull’applicazione oppure direttamente sul sito web.

GRANDE MATCH!

Una partita dal peso specifico incredibile considerando la classifica delle due formazioni. La diretta Milan Lazio Primavera, in programma sabato 4 gennaio alle ore 11:00, potrebbe avvicinare i biancocelesti ai rossoneri. Il Milan è in netta ripresa con tre vittorie nelle ultime quattro sfide: 3-2 in casa della Sampdoria, 4-2 col Sassuolo e infine 2-0 a Monza. L’unica sconfitta nel quartetto di match è stata quella contro la Juventus per 2-1. La Lazio invece ha messo a referto appena due vittorie dall’8 novembre vale a dire quelle contro Cremonese e Bologna, rispettivamente 3-0 e 2-0. Tanti però i passi falsi come le sconfitte contro Torino, Fiorentina e infine Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO PRIMAVERA

Il Milan Primavera scenderà in campo con il 4-3-3 con Longoni in porta, difeso dal quartetto Bakoune, Paloschi, Dutu e Perera. Giocheranno da mezzali Comotto e Sala con Eletu in cabina di regia. In attacco Perrucci, Siman e Ibrahimovic.

La Lazio risponderà con il 3-5-2 in casa dei rossoneri. Tra i pali ci sarà Bosi, protetto dal trio Zazza, Gordon e Petta. Gli esterni saranno Ferrari e Milani con Di Tommaso, Pinelli e Cristo. La coppia offensiva della Lazio sarà Balde e Sulejmani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN LAZIO PRIMAVERA

Parte favorita per questa sfida il Milan, messo a lavagna a 1.77. Il segno X del pareggio si può trovare a 3.65, esattamente come il 2 per la Lazio. Per quanto riguarda le reti, l’Over e Under 2.5 sono rispettivamente quotati a 1.63 e 1.97.