DIRETTA TORINO LAZIO PRIMAVERA: NEI QUARTIERI ALTI

La diretta Torino Lazio Primavera non avrebbe nemmeno bisogno di molte presentazioni, dal momento che la partita in programma ci attende alle ore 11.00 di oggi, domenica 24 novembre 2024, sarà un match di altissima classifica che nobiliterà la dodicesima giornata del Campionato Primavera 1. In particolare, alla vigilia della diretta Torino Lazio Primavera i padroni di casa granata erano nel terzetto a quota 21 punti che inseguiva a una sola lunghezza di ritardo un altro terzetto con 22 punti, che comprende invece i biancocelesti capitolini.

Più nello specifico, prima della sosta il Torino Primavera aveva ottenuto due vittorie consecutive, fra cui l’ultima fu sul campo del Genoa per 0-1, a coronare un periodo con sei vittorie nelle ultime sette partite per i granata. La Lazio Primavera è invece imbattuta nelle stesse ultime sette giornate, con quattro vittorie compreso il netto 3-0 rifilato alla Cremonese prima della sosta più tre pareggi. Due squadre in forma e ambiziose, sarebbe difficile chiedere di meglio per la diretta Torino Lazio Primavera…

TORINO LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Eccoci adesso giunti alle informazioni per seguire la diretta Torino Lazio Primavera in tv: naturalmente le modalità sono quelle ben note a chi segue il Campionato Primavera 1, cioè la visione sui canali di Sportitalia in chiaro per tutti, oppure la possibilità di usufruire tramite il sito Internet e l’app di Sportitalia anche del servizio della diretta streaming video Torino Lazio Primavera, sempre gratis per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO PRIMAVERA

Andiamo adesso a presentare anche le probabili formazioni per la diretta Torino Lazio Primavera. Squalificato Plaia, il portiere titolare dovrebbe essere Siviero per mister Felice Tufano, con Mullen, Bianay Balcot e Mendes davanti a lui nella difesa a tre del Torino Primavera, schierato secondo il modulo 3-5-2. A centrocampo ecco allora un folto reparto a cinque con Dimitri a destra, poi Ciammaglichella, Dalla Vecchia e Liema in mezzo, infine l’esterno sinistro Krzyzanowski, mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Gabellini e Franzoni.

La risposta della Lazio Primavera di mister Stefano Sanderra potrebbe prevedere uno speculare modulo 3-5-2 con Renzetti in porta; la difesa a tre composta da Zazza, Bordon e Petta; in mediana Munoz come perno centrale affiancato dalle due mezzali Di Tommaso e Pinelli, più i due esterni Ferrari a destra e Milani a sinistra, tutto questo alle spalle del tandem d’attacco biancoceleste, che dovrebbe infine essere formato da Serra e Sulejmani.