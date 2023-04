DIRETTA/ Milan Lecce streaming video tv: i rossoneri dominano nei precedenti

DIRETTA MILAN LECCE: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Milan Lecce soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni, che tra poco si affrontano sul terreno di gioco di San Siro. Sono 33 le gare disputate tra rossoneri e giallorossi nella storia della Serie A, il bilancio è impietoso: 19 vittorie per il Milan, 12 pareggi e appena 2 vittorie per il Lecce.

Per la “prima” tra le due squadre dobbiamo tornare al 15 settembre del 1985: vittoria del Diavolo per 1-0. Un grande monologo rossonero con due eccezioni: l’1-2 del 19 ottobre 1997 e l’1-0 dell’1 aprile 2006. L’ultimo precedente è quello della gara d’andata del 14 gennaio 2023: pareggio per 2-2 con l’autogol di Theo Hernandez e le reti di Baschirotto, Leao e Calabria. (Aggiornamento di MB)

MILAN LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lecce non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 31^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Milan Lecce in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

MILAN LECCE: I SALENTINI RISCHIANO GROSSO…

Milan Lecce, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio San Siro di Milano, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Ci si gioca tanto tra queste due squadre, rispettivamente in corsa per la qualificazione Champions League e per la salvezza.

Il Milan è quarto in classifica a quota 53 punti, frutto di quindici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Rossoneri reduci da due pareggi di fila: 0-0 contro l’Empoli e 1-1 contro il Bologna. Il Lecce, invece, è sedicesimo con 28 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Serie negativa per i giallorossi, che arrivano a questo appuntamento da diverse sconfitte e dal pareggio per 1-1 contro la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Milan Lecce. Partiamo dal Diavolo, privo di Ibrahimovic e dello squalificato Calabria. Pioli valuterà le condizioni di chi ha giocato contro il Napoli, ma il modulo sarà sicuramente il 4-2-3-1: Maignan, Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Pobega, Saelemakers, Diaz, Leao, Rebic. Passiamo adesso ai salentini, out il solo Pongracic. Baroni conferma il 4-3-3: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Maleh, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Milan favoritissimo sul Lecce secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Milan è a 1,52, il pareggio è dato a 4,10, mentre la vittoria del Lecce paga 6,60 volte la posta. Passiamo adesso al numero di reti del match: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,97. Infine, spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 2,05 e 1,67.

