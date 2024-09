DIRETTA MILAN VENEZIA, TESTA A TESTA

Volendo parlare della storia che precede la diretta Milan Venezia, dovremmo sottolineare soprattutto il fatto che questa partita ha davvero pochi precedenti recenti. Negli ultimi 50 anni infatti si contano appena otto incroci, con un bilancio di sei vittorie per il Milan a fronte di un pareggio e un successo per il Venezia, che riuscì ad imporsi il 19 marzo 2000 grazie a una vittoria casalinga per 1-0. Circa un anno e mezzo dopo, cioè il 14 ottobre 2001, arrivò un pareggio per 1-1 a San Siro, l’unico precedente recente positivo per il Venezia allo stadio Giuseppe Meazza.

I due riferimenti più significativi sono invece quelli del campionato di Serie A 2021-2022, con doppia affermazione da parte del Milan: 2-0 casalingo all’andata mercoledì 22 settembre 2021 in turno infrasettimanale e 0-3 in trasferta a Venezia nella partita di ritorno, che fu invece disputata domenica 9 gennaio 2022. In totale, parlando solo di Serie A, si contano sedici vittorie del Milan, sei pareggi e quattro successi del Venezia su 26 precedenti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILAN VENEZIA, STREAMING VIDEO TV

Buone notizie per quanto riguarda dove vedere Milan Venezia. La sfida verrà infatti trasmessa sia su Sky tramite Pacchetto Calcio sia su DAZN.

Lo stesso vale per la diretta streaming che sarà disponibile sia sull’applicazione di DAZN sia su quella di Sky vale a dire Sky Go.

ZERO VITTORIE

Partenze a rilento sia per i rossonerI che per gli arancioneroverdi. La diretta Milan Venezia, in programma sabato 14 settembre alle ore 20:45, potrebbe essere la gara della svolta per una delle due squadre impegnate a San Siro.

I rossoneri hanno ancora zero vittorie all’attivo e Fonseca sembrerebbe già a rischio. I pareggi contro Torino e Lazio, intervallate dalla sconfitta di Parma, hanno reso la sosta per le Nazionali molto pesante in quel di Milano.

Il Venezia ha fatto ancora peggio, ma con tutto il rispetto era ampiamente più prevedibile rispetto al Milan. Il debutto con la Lazio e l’ultimo turno col Torino hanno creato solo disagi al club veneto, che però ha già messo a referto il primo punto in occasione della difficile trasferta di Firenze.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA

Adesso è il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Milan Venezia. La squadra di Fonseca si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1. In porta Maignan, difesa a quattro composta da Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Hernandez. In mediana Fofana e Reijnders con Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti. Unica punta Abraham.

Il Venezia replica con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Joronen, difeso qualche metro più avanti da Idzes, Svoboda e Schingtienne, Agiranno da esterni Candela e Zampano con Nicolussi Caviglia e Duncan a centrocampo. Oristanio e Busio supporteranno il centravanti Pohjanpalo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN VENEZIA

Infine è giunto il tempo delle quote per le scommesse sulla diretta Milan Venezia. Secondo i boomakers, i favoriti sono senza dubbio i rossoneri a 1.30. Il segno X del pareggio è offerto a 5.75 mentre il 2 fisso vale nove volte la posta in palio.

Il capitolo delle reti viene aperto dall’Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.50 e 2.40. Il Gol è dato a 1.95 contro l’1.80 del No Gol.