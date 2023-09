DIRETTA MILAN NEWCASTLE/ Video streaming tv: match totalmente inedito (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA MILAN NEWCASTLE: I TESTA A TESTA

La diretta di Milan Newcastle sarà totalmente inedita in contesti ufficiali, un motivo di fascino in più per la sfida che apre la nuova avventura europea dei rossoneri. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Milan e Newcastle in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa del Milan vale complessivamente 529,15 milioni di euro, pari a 18,90 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società rossonera.

I numeri sono da questo punto di vista curiosamente superiori per il Newcastle, anche grazie al passaggio in Inghilterra dell’ex rossonero Sandro Tonali, per cui la rosa dei Magpies ha un valore economico globale di 598 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa della formazione di Premier League arriva a 20,62 milioni di euro. Una differenza che appare comunque risicata, probabilmente non saranno questi numeri a darci indicazioni definitive sulla partita, ma è comunque uno stuzzicante spunto di riflessione… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV MILAN NEWCASTLE STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Newcastle sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201). L’emittente televisiva richiede un abbonamento al pacchetto Sport per vedere tutte le partite del calcio europeo, compresa naturalmente la UEFA Champions League.

La diretta streaming di Milan Newcastle è trasmessa unicamente sull’applicazione Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

MILAN NEWCASTLE: MAGPIES IN CHAMPIONS LEAGUE DOPO 20 ANNI

La diretta Milan Newcastle, in programma martedì 19 settembre alle ore 18:45, racconta di una delle gare più attese di questa prima giornata di Champions League. I rossoneri, reduci da un netto 5-1 incassato nel derby contro l’Inter, vogliono riprendere da dove avevano cominciato ovvero dalle tre vittorie in altrettante partite con Bologna, Torino e Roma. Naturalmente la batosta nella stracittadina rischia di lasciare strascichi, ma al tempo stesso una notte europea all’altezza potrebbe scacciare via i fantasmi nerazzurri.

I rossoneri se la dovranno vedere con il Newcastle e dunque con Sandro Tonali: il classe 2000 da Lodi, dopo tre stagioni in rossonero, ha salutato quest’estate la sua squadra del cuore per unirsi ai bianconeri d’Inghilterra. Guardando nel complesso, il Newcastle è senza dubbio la squadra più forte della quarta fascia come dimostrano i nomi a disposizione di Howe, anche se la classifica in Premier League recita dodicesimo posto con sei punti in cinque partite. Una partenza a rilento giustificata anche dall’aver affrontato già Manchester City e Liverpool oltre al Brighton di Roberto De Zerbi, perdendo tutte e tre le partite. Per i Magpies si tratta del ritorno nella massima competizione europea dopo vent’anni di assenza.

MILAN NEWCASTLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Newcastle vedono i rossoneri scendere in campo col 4-3-3. In porta Maignan, difesa a quattro con Calabria e Theo Hernandez terzini e il duo Tomori-Thiaw al centro. Nella zona nevralgica del campo confermati Loftus-Cheek e Krunic mentre Pobega dovrebbe prendere il posto di Reijnders. Riposo anche per Pulisic con Chukwueze titolare insieme agli intoccabili Giroud e Leao.

Il Newcastle risponde con lo stesso modulo. In porta Pope, pochi metri più avanti Trippier, Schar, l’ex obiettivo del Milan Botman e Burn. A centrocampo Longstaff, Bruno Guimaraes e naturalmente Tonali. In attacco non c’è Wilson bensì Gordon, Isak e Barnes.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Gordon, Isak, Barnes. All. Howe.

MILAN NEWCASTLE, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Newcastle danno per favorita la squadra rossonera a 2.55. Secondo bet365, il successo inglese in Italia è offerto a 2.70 mentre il pareggio a 3.40.

Sostanziale equilibrio sul discorso Over/Under 2.5 con entrambe le selezioni quotate 1.90. Si sbilanciano i bookmakers invece sul discorso Gol: entrambe le squadre a segno a 1.70, in caso contrario verrà premiata la quota 2.05.











