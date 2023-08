Diretta Milan Novara/ Risultato live, streaming video tv: altra amichevole per Pioli (oggi 13 agosto 2023)

DIRETTA MILAN NOVARA: OGGI IN AMICHEVOLE LE SECONDE LINEE

Milan Novara, in diretta da Milanello all’anomalo orario delle ore 11.00 del mattino di oggi, domenica 13 agosto 2023, sarà la quarta e ultima amichevole nello spazio di cinque giorni per il Milan di Stefano Pioli. Ovviamente contro i piemontesi di Serie C giocherà soprattutto chi ha avuto poco (o nessuno) spazio ieri pomeriggio contro i tunisini dell’Étoile du Sahel, sperando però che vada meglio rispetto a mercoledì pomeriggio, quando il Milan ha perso per 0-1 contro il Trento dopo l’impegno dei titolari la sera precedente a Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi.

Senza attribuire eccessiva importanza ai risultati delle amichevoli estive, soprattutto quando gli impegni sono così ravvicinati, è tuttavia evidente che sarebbe importante avere segnali soddisfacenti anche da parte delle seconde linee, a maggior ragione se si pensa che nella scorsa stagione il tallone d’Achille del Milan era stato proprio la difficoltà a reggere il doppio impegno campionato-Champions League. Questi sono quindi i temi all’ordine del giorno oggi, quali risposte ci darà la diretta di Milan Novara?

MILAN NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Novara, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita e non possiamo darvi indicazioni nemmeno per quanto riguarda una diretta streaming video di Milan Novara, di conseguenza il punto di riferimento saranno il sito Internet e gli account social ufficiali della società rossonera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NOVARA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Milan Novara, naturalmente tenendo presente che si gioca a nemmeno un giorno di distanza dal precedente impegno contro l’Étoile du Sahel. Almeno a livello tattico non dovrebbero esserci novità e per mister Stefano Pioli il modulo 4-3-3 sarà ancora il punto di riferimento.

Cambieranno però praticamente tutti gli interpreti dal primo minuto, potremmo ipotizzare (con tutte le cautele del caso) ad esempio Sportiello in porta; nella difesa a quattro potrebbero agire Florenzi, forse Kjaer e di certo molti fra Simic, Nsiala, Bartesaghi e Jimenez; a centrocampo potremmo indicare Zeroli, Adli e Pobega; il tridente invece potrebbe vedere titolari tre fra Traore, Colombo, Camarda e Romero.











