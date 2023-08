DIRETTA MILAN TRENTO/ Video streaming tv: focus sulla formazione ospite (oggi 9 agosto 2023)

DIRETTA MILAN TRENTO: FOCUS SUI RIVALI

Mentre aspettiamo la diretta di Milan Trento, spendiamo qualche parola in più sulla squadra che questo pomeriggio sarà ospite a Milanello per una amichevole che è naturalmente di enorme prestigio vista dall’ottica del Trento. Ricordiamo allora che la formazione trentina nella scorsa stagione ha chiuso al quattordicesimo posto del girone A del campionato di Serie C con 46 punti in classifica, che erano stati frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte, un ruolino di marcia insufficiente per raggiungere i playoff ma almeno sufficiente per salvarsi senza dover passare dai sempre pericolosi playout, evitati dal Trento solamente per un piccolo e prezioso punto.

Naturalmente quindi oggi per il Trento sarà un test molto importante per la preparazione verso il prossimo campionato, sempre di Serie C, che avrà inizio però a settembre, due settimane più tardi rispetto alla Serie A. In ogni caso, affrontare il Milan non capita tutti i giorni e sicuramente i giocatori del Trento avranno una motivazione speciale per farsi valere. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Milan Trento sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Milan Trento arriveranno sicuramente tramite il sito internet e i profili social ufficiali della società rossonera.

AMICHEVOLE PER CHI HA GIOCATO POCO!

Milan Trento, in diretta mercoledì 9 agosto 2023 alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo di Milanello sarà una sfida amichevole, con i rossoneri che meno di 24 ore fa hanno vinto ai rigori il trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. Il tecnico Pioli sta sfruttando ogni opportunità per mettere alla prova la sua squadra. Durante il Trofeo Berlusconi in programma ieri, sia Theo Hernandez che Olivier Giroud sono usciti anticipatamente dal campo. Il primo sembrava avere un leggero affaticamento muscolare, mentre il secondo aveva subito un colpo alla caviglia. Per entrambi, non dovrebbero esserci problemi in vista dell’esordio in Serie A, ma è probabile che siano destinati alla panchina nella sfida contro il Trento.

Bruno Tedino, tecnico del Trento, si è detto emozionato per questo test di lusso: “Giocheremo una partita contro una formazione di assoluto livello. Il Milan è una squadra fortissima e, poterci confrontare con loro, per noi è motivo d’orgoglio. La gara di domani sarà un momento molto bello per tutta la nostra squadra. L’amichevole contro il Milan si inserisce in una settimana ricca di appuntamenti: oltre al test di domani, venerdì giocheremo contro il Dro Cavedine mentre sabato avremo l’amichevole contro il Mestre. Questi impegni ci diranno tanto sulla nostra attuale condizione”. PROBABILI FORMAZIONI MILAN TRENTO Le probabili formazioni della diretta Milan Trento, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Milanello. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjaer, Bartesaghi; Musah, Krunic, Pobega; Saelemaekers, Colombo, Okafor. Risponderà il Trento allenata da Bruno Tedino con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Russo, Vitturini, Fabbri, Sangalli, Garcia, Ferri, Rada, Attys, Petrovic, Pasquato, Anastasia.

