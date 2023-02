Diretta Milan Primavera Ruh Lviv/ Streaming video tv: ottavi di Youth League!

DIRETTA MILAN PRIMAVERA RUH LVIV: PER UN POSTO NEI QUARTI!

Milan Primavera Ruh Lviv sarà diretta dall’arbitro austriaco Christian-Petru Ciochirca: la partita si gioca alle ore 15:00 di martedì 28 febbraio presso il Centro Sportivo Vismara, ed è valida per gli ottavi di finale della Youth League 2022-2023. I rossoneri sono l’unica italiana rimasta in corsa nella competizione giovanile, e fanno oggi il loro esordio nella fase ad eliminazione diretta: questo perché hanno disputato un grande girone, chiuso al primo posto con ben 14 punti e nessuna sconfitta, e in questo modo hanno potuto saltare il playoff che è costato caro a Inter e Juventus.

Diretta/ Genk Juventus Primavera (risultato finale 4-3 dcr): bianconeri eliminati

Il Ruh Lviv, a tale proposito, lo abbiamo visto da vicino: la squadra ucraina con sede a Leopoli è stata in grado di eliminare i nerazzurri imponendosi ai calci di rigore (1-1 dopo i tempi regolamentari), e allora vale la pena ricordare che anche oggi in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà immediatamente a tirare dal dischetto. Aspettando ora che la diretta di Milan Primavera Ruh Lviv prenda il via, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per valutare insieme le probabili formazioni di questa partita.

Diretta/ Ruh Lviv Inter Primavera (risultato finale 5-4 dcr): nerazzurri eliminati

DIRETTA MILAN PRIMAVERA RUH LVIV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Primavera Ruh Lviv sarà trasmessa su Sky Sport Football: il canale è disponibile sul decoder di Sky al numero 203, di conseguenza l’appuntamento con la partita di Youth League sarà riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

Diretta/ Juventus Primavera Psg (risultato finale 4-4): rimonta bianconera surreale!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRIMAVERA RUH LVIV

È ancora da capire come Ignazio Abate voglia disporre i suoi per la diretta Milan Primavera Ruh Lviv. Il modulo sarà comunque un 4-3-3: Lapo Nava sarà il portiere mentre davanti a lui dovrebbero agire Dorian Paloschi e Jan Carlo Simic come difensori centrali, con i terzini che possono essere Casali e Bartesaghi. A centrocampo la regia sarebbe quella di Pluvio; sulle mezzali possibile che agiscano Stalmach da una parte e Hugo Cuenca dall’altra. Poi il tridente offensivo, e qui i principali candidati sono Alesi, El Hilali e Chaka Traoré; da vedere se Mangiameli possa avere eventualmente spazio come centravanti.

Il Ruh Lviv di Vitaliy Ponomarev adotta un modulo speculare: possiamo ipotizzare Slyubyk e Kholod davanti al portiere Gereta, con i laterali bassi che sarebbero Kitela a destra e Roman a sinistra. In mezzo al campo ecco Sapuga schierato come perno centrale davanti al reparto arretrato, con Pidgurskiy e Rusyak a operare come interni; nel tridente Panchenko, in gol contro l’Inter, giocherebbe come centravanti e i due esterni sarebbero a questo punto Dobryanskyi a destra e Stolyarchuk a occupare la corsia opposta del campo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA