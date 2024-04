DIRETTA/ Porto Milan Primavera video streaming tv: ci sono due precedenti! (Youth League, 19 aprile 2024)

DIRETTA PORTO MILAN PRIMAVERA, I TESTA A TESTA

Ci sono due precedenti che ci introducono alla diretta di Porto Milan Primavera: si tratta di due partite che erano andate in scena nel corso della fase a gironi della Youth League 2021-2022, ricordando che il calendario della competizione giovanile, nella prima fase, ricalca in tutto e per tutto quello della Champions League. Le due sfide si erano risolte con una doppia vittoria da parte dei Dragoni, a distanza di due settimane e dunque a metà del percorso: la prima, al Dr. Jorge Sampaio, era finita 3-1 con i gol di Vasco Sousa, Umaro Candé e Doro Dabo e il Milan che aveva realizzato la rete della bandiera grazie a Emil Roback. Al Breda invece era stato un rigore al 72’ minuto a determinare il successo del Porto: lo aveva trasformato Diogo Abreu.

Nessuna delle due squadre era comunque riuscita a superare il turno: il Milan aveva ottenuto solo 2 punti arrivando ultimo (stessa sorte della prima squadra), il Porto 10 che erano stati gli stessi dell’Atletico Madrid, ma con la parità totale nella doppia sfida diretta (2-1 esterno in entrambe le occasioni) i Colchoneros si erano qualificati al turno intermedio in virtù della migliore differenza reti generale, +3 contro -1 in un margine che si era creato grazie al 3-0 sul Milan e la sconfitta per 4-0 che il Porto aveva incassato sul campo del Liverpool, la squadra che aveva vinto il girone. (agg. di Claudio Franceschini)

PORTO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se volete seguire in diretta Porto Milan Primavera vi basterà essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Dopodiché sul canale 202 potrete tranquillamente assistere all’evento che potrebbe consegnare una pagina di storia ai rossoneri, ma anche a tutto il calcio italiano.

Se invece non siete a casa non c’è nessun problema: la diretta streaming Porto Milan Primavera sarà trasmessa sia su uefa.tv nella sezione streaming sia molto semplicemente sull’app di Sky.

FINALE AD UN PASSO

Il giorno dopo l’eliminazione del Milan di Pioli dall’Europa League, i giovani rossoneri hanno la possibilità di tenere in alto l’onore milanista in Europa conquistando la finale di Youth League. La diretta Porto Milan Primavera è in programma venerdì 19 aprile alle ore 18:00 presso il Colovray Stadium ed è valevole per la semifinale secca della maggiore competizione giovanile per club.

Per arrivare qui, il Porto ha dovuto vedersela con gli olandesi dell’AZ e con i tedeschi del Mainz, questi ultimi capaci di eliminare Barcellona e Manchester City prima di incassare un pesante 4-1 dai portoghesi. Il Milan invece ha estromesso dalla competizione prima il Braga e successivamente il Real Madrid, entrambe ai calci di rigore. Un’occasione storica per entrambe le squadre che sognano la finale in programma lunedì 22 aprile.

PORTO MILAN PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora che abbiamo presentato la partita possiamo passare alle probabili formazioni di Porto Milan Primavera. I rossoneri dovrebbe dare continuità al 4-2-3-1 visto in campionato contro l’Empoli con Raveyre in porta, Bartesaghi e Magni terzini e Simic-Nsiala coppia centrale. Sala e Malaspina saranno impegnati in mediana mentre Sia, Bonomi e Scotti supporteranno Camarda.

Il Porto invece dovrebbe optare per un 4-3-3 più diretto dal punto di vista della disposizione degli esterni. Tra i pali Fernandes, difeso qualche metro più avanti dal suo omonimo, Ribeiro, Bras e infine Rodriguez. Le due mezzali di enorme talento e qualità saranno con ogni probabilità Teixeira e Mora con Olivera in regia. In attacco Sousa da una parte, Andrade dall’altra e Cande punta.

PORTO MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sarà inoltre possibile scommettere sulla diretta Porto Milan Primavera con i portoghesi favoriti a 1.88. Secondo bet365, le quote del pareggio e della vittoria rossonero sono simili, rispettivamente 3.50 e 3.30.

Se invece preferite non pensare nei 90 minuti senza essere obbligati a giocarvi il segno X, allora le quote che fanno per voi sono quelle delle qualificazioni: il Porto in finale è dato a 1.50 mentre i rossoneri a 2.50.











