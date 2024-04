Diretta/ Olympiacos Milan Primavera, streaming video tv: oggi la finalissima (Youth League, 22 aprile 2024)

DIRETTA OLYMPIACOS MILAN PRIMAVERA, QUESTIONE DI RIGORI

Il giorno della verità è arrivato, l’ultimo atto della Youth League sta per avere inizio. La diretta Olympiacos Milan Primavera decreterà quale delle due squadre alzerà al cielo la Champions League giovanile. Appuntamento alle ore 18:00 di lunedì 22 aprile presso il Colovray Stadium di Nyon, in Svizzera, a poche ore dal derby tra Pioli e Inzaghi. Per entrambe è la prima volta che prendono parte alla finale di questa competizione dalla stagione 2013-2014, data di inaugurazione del torneo.

I greci sperano di finire come avevano iniziare ovvero battendo una milanese. Infatti, ai sedicesimi di finale, l’Olympiacos ha eliminato l’Inter ai calci di rigore. Dopodiché ha estromesso dalla competizione in ordine il Lens (sempre grazie ai tiri dal dischetto), il Bayern Monaco nei regolamentari e il Nantes nuovamente ai rigori. Se i biancorossi hanno passato un turno senza la lotteria dagli undici metri, il Milan ha un percorso netto di sole vittorie ai rigori contro Braga agli ottavi, Real Madrid ai quarti e infine Porto in semifinale.

OLYMPIACOS MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Se non volete perdervi la diretta Olympiacos Milan Primavera, finale di Youth League, dovete assicurarvi di essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky, emittente televisiva che ha trasmesso l’intera competizione per le squadre italiane e non solo. Il canale di riferimento è il 202 dove alle 18 andrà appunto in onda l’ultimo atto della torneo.

Se per qualche motivo non potete vederla in televisione, avete due modalità di rimpiazzo: la prima è vedere la diretta streaming Olympiacos Milan Primavera su uefa.tv nella sezione streaming altrimenti, se si è abbonato a Sky, sull’app Sky Go attraverso qualsiasi dispositivo mobile.

OLYMPIACOS MILAN PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Adesso vediamo le probabili formazioni della diretta Olympiacos Milan Primavera che si daranno battaglia per la conquista della Youth League. Gli ellenici optano per un 3-4-2-1 con in porta Sina, difesa a tre composta da Konstantinos Kostoulas, Koutsidis e Prekates. Gli esterni saranno Koutsogulas e Alafakis con Bakoulas e Mouzakitis a centrocampo. In avanti l’unica punta Charalmpos Kostoulas, supportato da Papakanellos e Pnevmonidis.

Il Milan replica con il consueto 4-3-3 di Abate. Tra i pali presente Raveyre, difeso qualche metro più avanti dal quartetto arretrato formato da Magni, Simic, Nsiala e Bartesaghi sulla sinistra. Le due mezzali sono Stalmach e Zeroli con Malaspina nelle vesti di regista nella zona nevralgica del campo. Il tridente d’oro non si cambia con Scotti a destra, Sia sul lato opposto e Camarda centravanti.

LE QUOTE DI OLYMPIACOS MILAN PRIMAVERA

Se volete arricchire la visione della partita con le scommesse, ecco le quote della diretta Olympiacos Milan Primavera. Partiamo dal canonico 1X2 con la vittoria nei tempi regolamentari dei greci a 5.20, dei rossoneri a 1.58 e infine il pareggio, esito molto frequente nel cammino delle due squadre, a 3.65.

Chi volesse scommettere sulla vincente del trofeo, dunque la squadra che conquisterà la coppa compresi supplementari e rigori, troverà l’Olympiacos a 3.25 mentre il Milan a 1.33. Riusciranno entrambe le squadre a siglare una rete a testa nei 90′ più recupero? Sì a 2.05, no a 1.70.

