DIRETTA MILAN RAPID VIENNA/ Video streaming tv: ci sono sette precedenti (amichevole, 20 luglio 2024)

DIRETTA MILAN RAPID VIENNA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Milan Rapid Vienna possiamo brevemente riportare che le due squadre hanno giocato sette precedenti ufficiali. Di queste partite, quattro le ha vinte il Milan mentre il Rapid Vienna ha un solo successo, dunque ci sono anche due pareggi. Nello specifico le sfide sono state giocate tra il 1956 e il 1973, dunque parliamo già di oltre 50 anni fa: le prime cinque in Coppa dei Campioni, compreso uno spareggio al primo turno perché il Milan, dopo aver vinto 4-1 a San Siro, aveva perso 5-2 in Austria e all’epoca, come anche oggi dal 2021, non esisteva la regola che assegnava valore doppio ai gol in trasferta.

Il risultato più rotondo a favore dei rossoneri è un 7-2 del febbraio 1956, quarti di finale di Coppa dei Campioni nel quale Gunnar Nordahl e Eduardo Ricagni avevano segnato una doppietta a testa ed era andato in gol anche Juan Alberto Schiaffino; l’ultima, peraltro giocata qui a Vienna, risale agli ottavi di Coppa delle Coppe, era novembre 1973 e il Milan si era imposto per 2-0 dopo il pareggio casalingo, l’allenatore del Diavolo era Nereo Rocco e a sancire il passaggio del turno da parte della squadra rossonera era stata una doppietta di Alberto Bigon, realizzata nel primo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MILAN RAPID VIENNA IN STREAMING VIDEO TV

C’è una buona notizia per tutti i tifosi e appassionati che vogliano seguire la diretta tv di Milan Rapid Vienna: l’amichevole dei rossoneri non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma è stato ufficializzato che a mandare in onda le immagini della partita sarà la piattaforma DAZN. L’appuntamento di oggi sarà quindi riservato agli abbonati a questo servizio, e come sempre si tratterà di una visione di Milan Rapid Vienna in diretta streaming video potendo attivare il proprio account sui vostri dispositivi mobili, ci riferiamo a PC, tablet e smartphone.

MILAN RAPID VIENNA: ECCO LA PRIMA DI FONSECA!

Finalmente i rossoneri di Paulo Fonseca: la diretta di Milan Rapid Vienna, in programma alle ore 17:30 di sabato 20 luglio presso l’Allianz Stadion della capitale austriaca, rappresenta la prima amichevole estiva del Diavolo, che dunque dopo qualche giornata di lavoro sotto il segno del nuovo allenatore scende in campo e, tra l’altro, lo fa immediatamente contro una squadra “vera”, più avanti nella preparazione dovendo affrontare i preliminari di Europa League e comunque abituata a giocare certe partite.

Il Milan invece è ancora un cantiere aperto: a Fonseca mancano tutti i nazionali e dunque la squadra che vedremo in campo oggi sarà parecchio distante rispetto a quella che poi affronterà la stagione, ma in ogni caso già questa prima amichevole potrebbe essere un buon test per capire a che punto sia il lavoro e fare anche qualche valutazione in termini di calciomercato. Aspettiamo che la diretta di Milan Rapid Vienna prenda il via, nell’attesa come sempre possiamo fare le nostre rapide analisi circa il modo in cui Fonseca manderà in campo la sua squadra, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN RAPID VIENNA

Andiamo allora a valutare le scelte di Fonseca in vista della diretta di Milan Rapid Vienna. In porta sarà una probabile staffetta tra Sportiello e Devis Vasquez, in difesa invece tutto sommato qualche titolare c’è, per esempio Tomori e Thiaw che potrebbero comporre la coppia centrale con Kalulu spostato a destra “sfidando” Florenzi e Filippo Terracciano, uno di questi due può scalare sicuramente a sinistra sopperendo all’assenza di Theo Hernandez. In mezzo al campo potremmo vedere Bennacer in attesa di definire il suo futuro, magari con Adli; il modulo resta il 4-2-3-1, già utilizzato in passato anche da Fonseca.

Questo dunque ci dice che Loftus-Cheek farà un passo avanti andando a giocare sulla trequarti come già nella passata stagione, invece sugli esterni alti bisognerà arrangiarsi ma Chukwueze e Chaka Traoré sono disponibili così come Daniel Maldini, tornato dal prestito aspettando che si decida il suo futuro. Come prima punta se la giocano Lorenzo Colombo e Nasti, verosimilmente i due faranno un tempo a testa.











