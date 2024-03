DIRETTA/ Milan Primavera Real Madrid video streaming tv: è una sfida inedita! (Youth League, 13 marzo 2024)

DIRETTA MILAN PRIMAVERA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la diretta di Milan Primavera Real Madrid: la partita che oggi si gioca per i quarti di finale della Youth League rappresenta un inedito, cosa che ovviamente ci può stare visto che i giovani rossoneri sono tornati a disputare questa competizione dopo sette anni di attesa, naturalmente gli stessi che sono intercorsi per la prima squadra. Ad ogni modo, il Milan Primavera ha invece cinque precedenti con squadre spagnole: si tratta di Atletico Madrid e Barcellona, con un bilancio che ci parla di una sola vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte.

Diretta/ Real Madrid Lipsia (risultato finale 1-1): pari Orban, ma non basta! (Champions, 5 marzo 2024)

Il successo è maturato contro i Colchoneros ed è un grande ricordo, perché risale proprio ai quarti dello scorso anno: era stato un bellissimo percorso quello della Primavera di Ignazio Abate, che quel giorno aveva sbloccato il risultato al 13’ minuto con Dariusz Stalmach per poi raddoppiare al 67’ con Youns El Hilali. Una vittoria che aveva portato la squadra rossonera alla prima Final Four di Youth League nella storia, battendo peraltro un ex come Fernando Torres che ha vestito la maglia del Milan, sia pure senza lasciare troppe tracce; oggi dunque Abate può concedere il bis ancora contro una squadra spagnola, vedremo cosa succederà in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Real Madrid Lipsia/ Quote, Ancelotti senza mezza difesa (Champions, 6 marzo 2024)

DIRETTA MILAN REAL MADRID PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Milan Real Madrid primavera dovrà essere eseguito un abbonamento alla piattaforma televisiva di Sky, avendo i diritti per questo e per i prossimi anni della Champions League. In alternativa si potrà seguire la partita insieme a noi, perciò non cambiate pagina!

MILAN PRIMAVERA REAL MADRID: I ROSSONERI SOGNANO!

È una giornata di grande attesa per i tifosi del calcio giovanile poiché è diretta di Milan Real Madrid Primavera si preparano a sfidarsi nei quarti di finale della Youth League. I giovani rossoneri si presentano con grande determinazione, credendo fermamente nelle proprie capacità di avanzare nel torneo. Tuttavia, oggi si trovano di fronte a un avversario davvero ostico che potrebbe seriamente minare le loro aspirazioni. La partita è fissata per oggi 13 marzo alle ore 16.

Probabili formazioni Real Madrid Lipsia/ Diretta tv: Modric torna titolare (Champions League, 5 marzo 2024)

Il Milan ha dimostrato finora di essere una squadra di talento e determinazione, con giovani promettenti desiderosi di emergere e lasciare il proprio segno nel mondo del calcio. Con un mix di tecnica, grinta e spirito di squadra, i ragazzi di casa si preparano a dare battaglia per raggiungere le semifinali.

MILAN REAL MADRID PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Nella prossima diretta di Milan Real Madrid Primavera, entrambe le squadre si preparano a schierare i loro talenti più promettenti. Il Milan confida nella versatilità di Zeroli, un centrocampista capace di coprire entrambe le fasi di gioco. Zeroli sarà posizionato come mezzala box-to-box, pronto a fornire supporto sia in difesa che in attacco, con la sua capacità di inserirsi nell’area avversaria e contribuire alla costruzione del gioco.

Dall’altra parte del campo, il Real Madrid conta sul talento di Bravo, un attaccante dotato di abilità nel dribbling e un istinto letale sotto porta. Bravo sarà una minaccia costante per la difesa del Milan, con la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari con dribbling imprevedibili e la sua abilità nel finalizzare le azioni.

MILAN REAL MADRID PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo in rassegna le quote della diretta di Milan Real Madrid Primavera supportati dal sito di Sisal: i bookmaker mettono i rossoneri vincenti a 2,5 mentre i blancos a 2. Il pareggio invece a 2,8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA