PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA: CHI GIOCA A VARSAVIA?

È tempo di leggere le probabili formazioni Real Madrid Atalanta: alle ore 21:00 di mercoledì 14 agosto si gioca la Supercoppa Europea 2024, e finalmente possiamo dire che torni a disputarla una squadra italiana che mancava l’appuntamento da ben 14 anni. L’ultima era stata l’Inter, oggi c’è l’Atalanta: prima volta di sempre per la Dea, che ha guadagnato questo privilegio grazie alla straordinaria vittoria dell’Europa League, un 3-0 netto al Bayer Leverkusen che in una grande stagione ha perso solo quella partita, il che dà ancora più merito alla cavalcata di Gian Piero Gasperini che aveva eliminato anche il Liverpool, andando a vincere 3-0 ad Anfield.

Adesso nelle probabili formazioni Real Madrid Atalanta vedremo le sue mosse contro il connazionale Carlo Ancelotti, che ha vinto la sua terza Champions League da allenatore dei blancos e la quinta in totale: entrato sempre più nella leggenda, il tecnico emiliano proverà adesso a mettere in bacheca la Supercoppa Europea 2024 per quello che sarebbe l’ennesimo trofeo in una carriera straordinaria, Gasperini però proverà a fargli lo scherzetto e iniziamo a capire in che modo, eventualmente, attraverso appunto le scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni Real Madrid Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE

A margine delle probabili formazioni Real Madrid Atalanta dobbiamo anche valutare le quote che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico sulla Supercoppa Europea 2024, dunque scopriamole. La squadra favorita è naturalmente il Real Madrid, sul segno 1 per la sua vittoria il bookmaker ha posto un valore che corrisponde a 1,57 volte la vostra giocata mentre il segno 2 per il successo dell’Atalanta porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio: in questo caso andreste a guadagnare una somma pari a 4,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni Real Madrid Atalanta Gasperini ha sostanzialmente un dubbio: riguarda l’attacco dove Retegui potrebbe già partire titolare, condizione però da valutare per l’italo-argentino che è arrivato dal Genoa per sostituire Scamacca, come noto out per quasi tutta la stagione a causa della rottura del crociato. Con lui in campo, in Real Madrid Atalanta avremmo De Ketelaere e Lookman sulla trequarti con Retegui ovviamente riferimento offensivo, mentre l’alternativa prevede che Pasalic sia schierato da falso nove con una posizione di partenza più arretrata rispetto ai due sopra citati.

Per il resto, con Scalvini fuori dai giochi abbiamo un ballottaggio tra Godfrey e Toloi per completare la difesa con Djimsiti e Hien, in porta solitamente è Musso a essere scelto per l’Europa e questa Supercoppa Europea 2024 non dovrebbe fare eccezione. Sulle fasce dovrebbero correre Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra, mentre a formare la cerniera di metà campo non ci sono assolutamente punti di domanda, giocheranno De Roon e Ederson ricordando di fatto l’assenza di Koopmeiners per ragioni di calciomercato.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Ecco ora le scelte di Ancelotti per quanto riguarda le probabili formazioni Real Madrid Atalanta: i blancos hanno cambiato davvero poco al momento, ma chiaramente ci sono gli arrivi di Endrick (già acquistato tempo fa) e Mbappé che sono sensazionali. Il francese potrebbe partire titolare, ma a questo punto resta da capire chi gli farebbe spazio: il maggiore indiziato sembra essere Rodrygo, anche perché Ancelotti aveva già fatto sapere a Bellingham che tatticamente non sarebbe cambiato nulla. Di conseguenza, Mbappé con Vinicius in attacco e Bellingham alle spalle.

Come seconda opzione fuori Modric, per la prima volta dopo tanti anni “orfano” di Kroos, e l’inglese sarà spostato nella zona di centrocampo in compagnia dell’altra mezzala Federico Valverde e di Camavinga, che con il rientro a pieno regime di Ferland Mendy può tornare a giocare nel suo ruolo naturale. In porta è rientrato Courtois che si deve rifare dalla mancata convocazione ai Mondiali, Carvajal sarà a destra mentre a formare la coppia centrale di difesa saranno Militao e Rudiger.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, F. Mendy; F. Valverde, Modric, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Godfrey, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini