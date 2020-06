Diretta Milan Roma/ Streaming video DAZN: grande partita a San Siro! (Serie A)

Milan Roma, che verrà diretta dal signor Giacomelli (al VAR Orsato), si gioca alle ore 17:15 di domenica 28 giugno ed è una delle sei partite in programma oggi, a completamento della 28^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Un big match quello di San Siro, naturalmente dal forte sapore europeo: dopo aver mancato l’accesso alla finale di Coppa Italia i rossoneri sono riusciti a ripartire bene in campionato, schiantando il Lecce al Via del Mare e rispondendo alla vittoria del Verona nel recupero. Il testa a testa per andare in Europa League proseguirà verosimilmente fino all’ultimo, e il progetto di Stefano Pioli è quello di coinvolgere nella corsa la stessa Roma che, dal canto suo, è ripartita lo scorso mercoledì ospitando la Sampdoria e spera sempre di superare l’Atalanta e prendersi l’ultimo posto disponibile in Champions League.

Le ultime vicende, segnate dalla sospensione del direttore sportivo Gianluca Petrachi e gli striscioni contro James Pallotta, gettano un’altra ombra su una società che sarebbe agli sgoccioli ma questo potrebbe non riflettersi sulle prestazioni di campo. Ora dunque ci avviciniamo alla diretta di Milan Roma provando a intuire quali potrebbero essere le mosse da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: ormai sappiamo che anche i clienti Sky possono accedere agli eventi DAZN che siano passati qui, naturalmente gli abbonati alla piattaforma nata lo scorso anno potranno seguire la partita di Serie A anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video. In alternativa, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Per Pioli ci sono problemi riguardo Milan Roma: l’infortunio di Kjaer apre un’altra falla in difesa e, di fatto, gli unici centrali disponibili per stasera sono il giovane Gabbia e l’ex di turno Alessio Romagnoli, che dunque faranno coppia davanti a Gigio Donnarumma, con Andrea Conti e Theo Hernandez che restano favoriti per coprire le corsie. Per il resto lo schieramento non dovrebbe cambiare rispetto a Lecce: Ibrahimovic è ancora verso il forfait, di conseguenza Rebic o Rafael Leao giocheranno come prima punta ma il croato sarà comunque titolare, eventualmente spostato a sinistra a sfavore di Bonaventura, destinato nel caso alla panchina.

A destra ci sarà Castillejo, alle spalle del centravanti Calhanoglu che è ripartito con due assist; Kessie e Bennacer formeranno la consueta cerniera in mediana. Paulo Fonseca se vogliamo ha qualche dubbio in più: testa a testa Spinazzola-Bruno Peres a destra, lo stesso ex dell’Atalanta può giocare a sinistra per Kolarov. In porta Pau Lopez e davanti a lui Smalling e Gianluca Mancini; in mediana quasi certa la coppia Cristante-Veretout mentre sulla trequarti se la giocano Justin Kluivert e Pastore, con Cengiz Under e Perotti che però non partono sfavoriti. Lorenzo Pellegrini e Dzeko invece saranno titolari senza troppi problemi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Milan Roma ci dicono di come la squadra rossonera sia favorita ma soltanto per un’inezia, dunque si può verosimilmente parlare di una partita da tripla: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,60 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 2,65 che accompagna invece il segno 2 per il successo esterno dei giallorossi. Per quanto riguarda invece l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte la cifra puntata.



