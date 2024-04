DIRETTA/ Milan Roma video streaming Rai 1: una classica, ma inedita in Europa (oggi 11 aprile 2024)

DIRETTA MILAN ROMA: I TESTA A TESTA

Parlare dei testa a testa per la diretta di Milan Roma sarebbe esercizio lungo e complesso; soprattutto, qui siamo in un regime di Europa League ed è giusto dire che le cose possano cambiare anche sensibilmente. Dobbiamo pur sempre ricordare che in questa stagione il Milan ha vinto entrambe le sfide di campionato, il primo giorno di settembre per 2-1 all’Olimpico e a metà gennaio per 3-1 a San Siro, ma in entrambi i casi sulla panchina della Roma c’era José Mourinho che tra l’altro era stato esonerato proprio dopo aver perso contro il Milan, lasciando il posto a Daniele De Rossi con il quale il passo dei giallorossi è decisamente migliorato.

Per quanto riguarda l’Europa, questa sarà la prima sfida di sempre tra Milan e Roma ma i rossoneri già lo scorso anno sono passati da due derby consecutivi in Champions League, superando i quarti contro il Napoli e fermandosi in semifinale contro l’Inter; i nerazzurri avevano invece battuto la Roma nella finale di Coppa Uefa 1991, un’epoca in cui che le squadre italiane arrivassero in fondo alle competizioni internazionali era una straordinaria consuetudine. Questo bel capitolo nei quarti di Europa League sarà allora un incrocio inedito ma non certo il primo derby italiano nelle coppe, vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà alcun problema per chi vorrà gustarsi la diretta tv della sfida tra Milan Roma sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1. In questa occasione anche chi non è munito di abbonamento a Sky o a DAZN potrà sintonizzarsi con il primo canale della Rai. La diretta streaming video di Milan Roma invece sarà quindi visibile in questa occasione su Raiplay oppure come sempre per gli abbonati sarà disponibile Sky Go e su DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI MILAN ROMA

MILAN ROMA, TANTA ATTESA!

La diretta Milan Roma, in programma giovedì 11 aprile alle ore 21:00, racconta dell’andata dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri non sono riusciti a proseguire in Champions, uscendo da terzi nel gruppo con Borussia Dortmund, PSG e Newcastle. In Europa League ha estromesso prima il Rennes e successivamente lo Slavia Praga.

La Roma invece ha iniziato il proprio percorso europeo proprio in Europa League. Più precisamente Gruppo G con lo Slavia Praga primo, i giallorossi secondi, Servette terzo e Tiraspol fanalino di coda. Nella fase ad eliminazione diretta, la Roma ha eliminato prima Feyenoord ai calci di rigore e poi il Brighton con un netto 3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Le probabili formazioni della diretta Milan Roma vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Maignan, pacchetto arretrato composto da Calabria, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. Bennacer e Reijnders saranno i due centrocampisti con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao che agiranno da trequartisti dietro a Giroud.

La Roma risponde con il modulo 4-3-3. Tra i pali Svilar, difesa a quattro per De Rossi con Celik, Mancini, Llorente e Spinazzola titolari. Cristante e Pellegrini agiranno da mezzali mentre Paredes in mediana. Concludiamo con Dybala, Lukaku e El Shaarawy per i giallorossi.

LE QUOTE MILAN ROMA: SU CHI SCOMMETTERE?

Le quote per le scommesse della diretta Milan Roma favorita la squadra di casa a 1.80. Secondo bet365, la X del pareggio vale 3.60 mentre il 2 fisso 4.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.15 contro l’1.67 dell’Under. Il Gol è a 2.00 mentre il segno opposto a 1.75.

