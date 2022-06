DIRETTA/ Milan Roma U16 (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA MILAN ROMA U16 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La finale scudetto Milan Roma U16 finalmente comincia, abbiamo già accennato al fatto che lo scudetto Under 16 sarà finalmente assegnato oggi presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca dopo ben due anni di vuoto e quindi scopriremo se sarà il Milan oppure la Roma a succedere all’Empoli, che è campione d’Italia U16 in carica fin dal 2019. I rossoneri vantano già un trionfo molto recente a livello di Under 16, perché fu il Milan a vincere lo scudetto di categoria nel 2017 grazie alla netta vittoria per 5-2 proprio contro la Roma, oggi allora potrebbe essere una sorta di rivincita anche se naturalmente cinque anni a livello giovanile sono una enormità.

DIRETTA/ Milan Fiorentina U15 (risultato finale 1-0) video tv: rossoneri campioni!

Nel 2018 invece aveva vinto l’Inter, che si era presa la soddisfazione mai banale – a qualsiasi livello – di vincere con un netto 3-0 il derby d’Italia in finale contro la Juventus. Adesso però tutti questi ricordi sono solamente il passato, cediamo allora senza indugio la parola al campo e scopriamo che cosa potrà succedere nella diretta della finale Milan Roma U16! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Francia U19 (risultato finale 1-4): dura lezione per gli Azzurrini!

DIRETTA MILAN ROMA U16 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE SCUDETTO

La diretta tv di Milan Roma U16, finale scudetto di categoria, sarà visibile per gli abbonati sul canale Sky Sport Calcio (numero 202 della piattaforma Sky), disponibile anche in diretta streaming video su Sky Go e NOW. Inoltre anche la Figc garantirà lo streaming sul sito ufficiale della Federazione (www.figc.it) nella sezione dedicata “Eventi Live”, previa registrazione.

PRESENTAZIONE FINALE

Milan Roma U16, in diretta sabato 25 giugno 2022 alle ore 20.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà una sfida valevole per la finale Scudetto del campionato Under 16 Serie A e B. Ultimo atto che vede rossoneri e giallorossi sfidarsi per il titolo dopo la vittoria nelle rispettive semifinali. Il Milan ha superato in due round il Vicenza, con i berici battuti 0-1 in trasferta all’andata con un gol di Scotti e poi ko anche in casa della squadra allenata da Ignazio Abate con un 3-0 firmato dalle reti di Martinazzi, Mancioppi e Vitali.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Incontro col Psg per Skriniar. C'è la fila per Pinamonti

La Roma invece ha superato la Juventus in semifinale, i giallorossi hanno battuto col punteggio di 2-1 i bianconeri sia in casa sia in trasferta, gol di Della Rocca e Almaviva all’andata e Feola e Mannini su rigore al ritorno. Il Milan in questa stagione ha sfoggiato l’attacco migliore in categoria, grazie ad un trio di punte composto da Sia, Martinazzi e Scotti, con Perina trequartista ed eventualmente falso nueve. La Roma fa invece della difesa il suo punto di forza, con Ragone e Plaia difensori top per la categoria.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA U16

Le probabili formazioni della diretta Milan Roma U16, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colzali; Bakoune, Magni, Vitali, Tezzelle, Parmiggiani, Di Siena, Mancioppi, Perina, Bonomi, Sia. Risponderà la Roma allenata da Gianluca Falsini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: De Franceschi, De Luca, Litti, Ragone, Feola, Plaia, De Campos, Tumminelli, Mannini, Almaviva, Nardozi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA