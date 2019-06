Diretta Empoli Inter U16/ Streaming video e tv: la finale scudetto Under 16

Empoli Inter Under 16, in diretta dallo stadio Bruno Benelli questa sera, sabato 15 giugno 2019 alle ore 20.30, sarà la finale scudetto del campionato di Serie A-B Under 16 2018-2019, che assegnerà dunque il tricolore di categoria. Siamo reduci da due semifinali ben diverse, che hanno portato a questa finale Empoli Inter U16: i toscani infatti hanno battuto il Benevento nella semifinale tra outsider, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Juventus in un derby d’Italia che è sempre sfida affascinante, anche a livello di Under 16. Dunque oggi scopriremo se l’Empoli firmerà l’impresa laureandosi campione d’Italia o se sarà invece l’Inter a confermare una volta di più la forza del proprio formidabile vivaio, grazie al quale i nerazzurri ottengono soddisfazioni di ogni genere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Empoli Inter Under 16 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro. Riferimenti fondamentali per seguire la finale di Ravenna in tempo reale saranno dunque i siti Internet e i profili sui social ufficiali di Empoli e Inter, che sicuramente ci terranno informati sull’andamento di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER U16

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per Empoli Inter U16. Di base possiamo prendere le formazioni delle due semifinali, pur tenendo conto del fatto che l’Inter è dovuta andare ai supplementari e di conseguenza potrebbe esserci un minimo di turnover in più per mister Bonacina. In ogni caso, possiamo evidenziare che l’allenatore dell’Empoli Under 16 Buscé aveva schierato come titolari in semifinale Biagini, Rocchetti, Rizza, Degli Innocenti, Fontanarosa, Morelli, Rossi, Fazzini, Cassai, Baldanzi e Belluomini. La formazione di partenza per l’Inter Under 16 contro la Juventus era invece composta da Gerardi, Zanotti, Perucchetti, De Milano, Lonati, Cepele, Casadei, Fabbian, Gnonto, Peschetola e Politi.



