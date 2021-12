Diretta Milan Salernitana/ Streaming video tv: Colantuono per l’impresa contro Pioli

DIRETTA MILAN SALERNITANA: GLI ALLENATORI

In attesa della diretta di Milan Salernitana, possiamo fare un confronto tra i due allenatori Stefano Pioli e Stefano Colantuono. Fino a qualche tempo fa, avremmo potuto presentarlo come il duello tra due stimati allenatori “di provincia”, ma naturalmente adesso lo status di Pioli è cambiato e gli obiettivi dei due allenatori sono diametralmente opposti, come la classifica dimostra in maniera molto evidente.

Pioli può mettere sul piatto anche una continuità di lavoro ormai importante e il suo Milan è cresciuto nel tempo, mentre Colantuono è arrivato alla Salernitana solamente da poche settimane e naturalmente è difficile in queste condizioni paragonare i due allenatori. Possiamo dire che oggi la pressione sarà tutta su Pioli: per il Milan vincere è un obbligo, per la Salernitana anche un pareggio sarebbe un colpaccio, soprattutto dal punto di vista psicologico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv della partita Milan Salernitana di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

La diretta di Milan Salernitana ha solo due precedenti a San Siro. Il più recente è ascritto a quel mitico campionato del 1998/99 nel quale gli amaranto meritarono la massima categoria per la seconda volta. La squadra rossonera, allenata all’epoca da Alberto Zaccheroni, poteva contare su campioni del calibro di Costacurta, Maldini, Boban, Weah e Bierhoff. Proprio il tedesco fu decisivo nel finale 3-2. I campani erano andati sorprendentemente in vantaggio dopo essere stati sotto per la rete del tedesco.

I gol di Giampaolo e Del Grosso avevano fatto sperare in una serata trionfale prima che il liberiano Weah pareggiasse e l’ex Udinese trovasse la rete della vittoria e personalissima doppietta. L’altro match risale alla stagione 1947/48, primissima della storia per la squadra di Salerno nella massima categoria. Il match terminò col risultato finale di 2-0 grazie alle reti di Carapellese e Degano. Era il Milan di Giuseppe Bigogno, forte ma secondo alla fine del campionato dietro al Grande Torino. (agg Matteo Fantozzi)

MILAN SALERNITANA: GARA FACILE PER I ROSSONERI

Milan Salernitana, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 15:00, presso lo stadio San Siro di Milano, sarà il primo anticipo della 16^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan è reduce dalla vittoria per 0-3 sul campo del Luigi Ferraris di Genova, grazie al gol di Ibrahimovic e alla doppietta di Junior Messias. Dopo due sconfitte consecutive, i rossoneri sono tornati al successo, con la squadra di Stefano Pioli che ha approfittato del concomitante pareggio del Napoli per portarsi a un punto di distanza dai partenopei. I rossoneri restano quindi in piena lotta per lo scudetto, con l’Inter a -1 e l’outsider Atalanta che insegue a quattro lunghezze di distanza. Per il tecnico rossonero, sarà una sfida contro il suo passato. Infatti l’emiliano ha guidato i granata nel campionato di Serie B 2003/2004.

La Salernitana si appresta ad affrontare la difficile trasferta di Milano, dopo essere stata battuta in casa dalla Juventus, con il risultato di 0-2. La formazione allenata da Stefano Colantuono, è il fanalino di coda della classifica con 8 punti, arrivati in seguito a 2 vittorie e 2 pareggi. Nelle ultime cinque giornate di campionato, hanno perso quattro gare e pareggiato lo scontro salvezza contro il Cagliari. Nei due precedenti disputati in Serie A tra le due compagini, il Milan ha sempre vinto, segnando cinque reti e subendone due.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN SALERNITANA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare Milan Salernitana di Serie A. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, deve fare i conti con l’infermeria. Ai già infortunati Calabria, Bennacer, Castillejo, Rebic, e Giroud, si va ad ad aggiungere Simon Kjaer. Il centrale danese è uscito dal campo in barella nella trasferta di Genova. Al suo posto dovrebbe esserci il rientrante dalla squalifica, Romagnoli. Questa la probabile formazione titolare del Milan, schierata con il modulo 4-2-3-1: Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bakayoko; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.

In casa Salernitana, Stefano Colantuono potrebbe scegliere la prudenza, come in occasione della partita disputata contro la Juventus. Il tecnico granata dovrebbe quindi riproporre il modulo 5-3-2, affidandosi agli stessi uomini dell’ultimo turno, con Simy confermato in attacco, al fianco di Bonazzoli. Ecco la probabile formazione titolare della Salernitana: Belec; Zortea, Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, Di Tacchio, L. Coulibaly; Bonazzoli, Simy.

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Milan Salernitana di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i rossoneri, infatti il successo del Milan, abbinato al segno 1 è quotato 1.20. L’eventuale pareggio delle delle due squadre, viene proposto con il segno X, ed ha una quota di 6.50. Sembra molto difficile una vittoria esterna della Salernitana, con il segno 2 quotato 13.00.



