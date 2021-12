DIRETTA GENOA MILAN/ Video streaming tv: a Marassi arbitra Juan Luca Sacchi

DIRETTA GENOA MILAN: L’ARBITRO

Genoa Milan sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi, affiliato alla sezione AIA di Macerata: Vivenzi e Lo Cicero con lui in campo come assistenti, Ayroldi in qualità di quarto uomo e poi Banti e Di Vuolo in sala Var, questa la squadra arbitrale per Marassi nella 15^ giornata di Serie A. Sacchi ha già cinque direzioni nel massimo campionato in questa stagione: la prima il 29 agosto con Sassuolo Sampdoria, l’ultima lo scorso sabato con la vittoria dell’Empoli sulla Fiorentina, in rimonta. Le cifre del 2021-2022 per quanto riguarda la Serie A parlano di 4 ammonizioni esatte per gara; curiosamente non ci sono ancora cartellini rossi usciti dalla tasca di Sacchi, che ha assegnato un solo rigore in Napoli Torino.

Il dato riguardo le espulsioni viene confermato nelle altre partite della stagione: una di Coppa Italia (Empoli Vicenza), una di Serie B (Cosenza Como) e poi Italia Repubblica Ceca Under 20 del Torneo 8 Nazioni. Insomma: in otto partite dirette nella stagione in corso, Juan Luca Sacchi non ha ancora espulso nessuno e ha fischiato un solo calcio di rigore. Sicuramente è un merito saper condurre le partite senza fare ricorso alle sanzioni disciplinari pesanti, dunque vedremo cosa succederà stasera nella diretta di Genoa Milan. (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Milan sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

GENOA MILAN: SHEVCHENKO CERCA LA PRIMA VITTORIA…

Genoa Milan sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi della Sezione AIA di Macerata. La partita in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, è valida per la 15^ giornata di Serie A. L’allenatore del Genoa, Andrij Shevchenko ritroverà il Milan, squadra in cui da calciatore ha militato per otto anni, consacrandosi come uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazione. I rossoblù sono reduci dal pareggio per 0-0 in casa dell’Udinese, e inseguono un successo che manca dallo scorso 12 settembre.

Il Milan vuole riscattare la sconfitta casalinga subita contro il Sassuolo, con il risultato di 1-3. A causa della gara persa nello scorso turno, la formazione di Stefano Pioli ha perso il primato della classifica, con il Napoli che si è portato a tre lunghezze di distanza. I rossoneri adesso devono fare attenzione anche ai cugini dell’Inter, che inseguono ad un solo punto. Nello scorso campionato, la sfida tra le due squadre allo stadio Luigi Ferraris, terminò con un pareggio, 2-2. Ai due gol messi a segno da Destro per i rossoblù, risposero Calabria e Kalulu.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA MILAN

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Genoa Milan, le quali scenderanno in campo per disputare la 15^ giornata di Serie A. Andrij Shevchenko dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. L’allenatore ucraino dovrebbe riproporre buona parte della formazione dello scorso turno, con l’unico cambio che riguarda l’attacco. A guidare il reparto offensivo ci sarà Goran Pandev, con Ekuban e Bianchi in ballottaggio per l’altra maglia da titolare. Il Genoa dovrebbe scendere in campo con il seguente undici titolare: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

Dopo la sconfitta del Milan subita contro il Sassuolo, Stefano Pioli potrebbe optare per qualche cambio. Tornerà dal primo minuto Tomori, che prenderà il posto dello squalificato Alessio Romagnoli. A destra Kalulu per Florenzi, in mediana si rivedranno Kessié e Tonali. Ecco la probabile formazione titolare del Milan, modulo 4-2-3-1: Maignan; Kalulu, Tomoni, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Genoa Milan di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembra poco probabile la vittoria del Grifone, infatti un eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 1 è quotato 5.25. Passiamo al pareggio, che associato al segno X viene proposto a 4.00. Favorito il Milan, infatti il successo esterno dei rossoneri viene presentato con una quota di 1.63.



