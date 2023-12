Diretta/ Milan Sassuolo streaming video tv: una storia molto ricca di emozioni (Serie A, 30 dicembre 2023)

DIRETTA MILAN SASSUOLO: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Milan Sassuolo sono ventuno, tutti giocati tra il 2014 e il 2023. Il primissimo scontro è ancora negli occhi di molti tifosi e appassionati di calcio: stiamo parlando dello storico 4-3 per il Sassuolo con poker di Domenico Berardi, letteralmente devastante in quella partita che dopo 13′ sorrideva per 2-0 al Milan con Robinho e Balotelli. Gol dell’illusione di Montolivo. Passivo ancora più pesante invece quelllo del 29 gennaio 2023.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: Leao vs Berardi, che duello! (Serie A, 30 dicembre 2023)

Alla 20esima giornata di Serie A 2022/2023, il Sassuolo di Dionisi dipinse calcio a San Siro con un clamoroso 5-2. Per i rossoneri in gol Giroud e Origi mentre per i neroverdi Defrel, Frattesi, il solito Berardi, Lauriente e Matheus Henrique. In mezzo a tutte queste vittorie del Sassuolo, ce n’è una storica per i rossoneri. Era il 22 maggio e si gioca l’ultima giornata del campionato 2021/2022 e con la doppietta di Giroud e la rete di Kessie su triplo assist di Leao regalò alla squadra di Pioli il 19esimo scudetto.(aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv: lo spauracchio Domenico Berardi (Serie A, 29 dicembre 2023)

MILAN SASSUOLO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Milan Sassuolo sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Diretta/ Sassuolo Genoa Primavera (risultato finale 1-3): colpo rossoblù in Emilia! (23 dicembre 2023)

TUTTO FACILE PER I ROSSONERI?

Milan Sassuolo, in diretta sabato 30 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La formazione rossonera, dopo il pareggio maturato a Salerno, ha visto avvicinarsi le diretta concorrenti per un posto Champions League. Per gli emiliani, invece, la situazione di classifica inizia a farsi preoccupante con soli tre punti di vantaggio nei confronti del terzultimo posto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Milan Sassuolo match che andrà in scena allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Per i padroni di casa tanti indisponibili, soprattutto nel reparto difensivo: nella lista, infatti, ci sono Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega, Okafor e Musah. Per il mister ospite Alessio Dionisi, invece, non faranno parte della sfida Viti, Boloca, Obiang, Defrel, Alvarez, Vina e Racic.

MILAN SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dei rossoneri con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo degli emiliani, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA