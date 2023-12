Video/ Salernitana Milan (2-2) gol e highlights: pari di Jovic al 90′! (Serie A, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA MILAN: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi le squadre di Salernitana e Milan si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio in extremis per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Pioli partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con un paio di occasioni non capitalizzate da Leao tra il 2′ ed il 6′. I padroni di casa allenati da mister Filippo Inzaghi replicano al 7′ fallendo una doppia opportunità con Candreva e Dia e sul fronte opposto i lombardi ci riprovano al 9′ con Pulisic prima di riuscire a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Tomori, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Diretta/ Salernitana Milan (risultato finale 2-2): Jovic trova il pari! (Serie A, 22 dicembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i campani sembrano crescere reagendo con Pirola e Candreva ma è Fazio a trovare il gol del pareggio al 42′ anche per merito dell’assist vincente offertogli dal suo compagno Candreva. Poco prima Bennacer aveva pure sfiorato l’autorete forzando Maignan ad intervenire alla mezz’ora di gioco. Nel secondo tempo i granata continuano a vivere sulle ali dell’entusiasmo dopo quanto di buono prodotto sul finire della frazione di gioco precedente ed al 55′ si disperano quando Tchaouna non capitalizza a dovere piuttosto che servire un compagno meglio posizionato per colpire. Nell’ultima parte dell’incontro Candreva completa il sorpasso momentaneo con l’aiuto di Kastanos al 63′ sebbene il subentrato Jovic, su passaggio di Giroud, ripristini definitivamente l’equilibrio per i milanesi al 90′.

Probabili formazioni Salernitana Milan/ Quote, Pioli cambia qualcosa in mezzo? (Serie A, 22 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, oltre ad aver espulso Fiorillo in panchina tra i padroni di casa con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente F. Inzaghi, Kastanos, Mazzocchi e Gyomber da un lato, Leao dall’altro. Il punto conquistato in questo diciassettesimo turno di campionato permette alla Salernitana di salire a quota 9 ed al Milan di portarsi a 33 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA MILAN: IL TABELLINO

Salernitana-Milan 2 a 2 (p.t. 1-1)

Probabili formazioni Salernitana Milan/ Diretta tv: che emergenza per Pioli! (Serie A, 21 dicembre 2023)

Reti: 16′ Tomori(M); 42′ Fazio(S); 63′ Candreva(S); 90′ Jovic(M).

Assist: 42′ Candreva(S); 63′ Kastanos(S); 90′ Giroud(M).

SALERNITANA (4-3-2-1) – Costil; Mazzocchi(78′ Bronn), Fazio, Pirola(62′ Gyömbér), Bradarić; Coulibaly, Kastanos(78′ Martegani), Łęgowski; Candreva, Dia(48′ Ikwuemesi); Tchaouna(79′ Jovane). A disp.: Fiorillo, Salvati; Daniliuc, Lovato, Sambia; Bohinen; Botheim, Cabral, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Tomori(65′ Florenzi), Kjær(46′ Simić), Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer(70′ Jović), Reijnders; Pulisic(70′ Chukwueze), Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala; Adli, Krunić, Romero, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 34′ F. Inzaghi(S); 35′ Leao(M); 44′ Kastanos(S); 72′ Mazzocchi(S); 74′ Gyomber(S).

Espulsi: 90’+3′ Fiorillo(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA MILAN













© RIPRODUZIONE RISERVATA