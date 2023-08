DIRETTA MILAN TORINO/ Video streaming tv: i granata sognano… Adopo (Serie A, oggi 26 agosto 2023)

DIRETTA MILAN TORINO: I TESTA A TESTA

Cosa ci può dire lo storico della diretta di Milan Torino? Una partita che ovviamente ha tantissimi precedenti, e che i granata hanno onorato nell’ultima stagione: due vittorie per la squadra di Ivan Juric, una in Serie A nell’ottobre 2022 (in casa) e l’altra negli ottavi di Coppa Italia a San Siro, passando attraverso i tempi supplementari e ottenendo la qualificazione grazie al gol messo a segno da Michel Adopo, su punizione.

Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: Pulisic oppure Chukwueze? (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

Un Milan che dunque ha sofferto tantissimo il Torino, come era già accaduto per due volte in Coppa Italia: all’epoca i rossoneri avevano vinto (ai rigori e poi ai supplementari), e prima del doppio ko di cui sopra erano imbattuti contro i granata da sette partite (sei vittorie e un pareggio). Spicca tra questi successi un clamoroso 7-0 timbrato all’Olimpico nel maggio 2021, anno del ritorno allo scudetto (tripletta di Ante Rebic, doppietta di Theo Hernandez, gol di Brahim Diaz); l’ultima vittoria del Milan al Giuseppe Meazza invece coincide con la partita più recente in assoluto, lo scorso febbraio infatti i rossoneri si erano vendicati del Torino battendolo grazie ad un colpo di testa di Olivier Giroud, sul cross di Theo Hernandez. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Milan Torino/ Quote: c'è Pulisic con Giroud e Leao (Serie A 2^ giornata, 26 agosto 2023)

DIRETTA MILAN TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino sarà disponibile anche sulla televisione satellitare: come noto Sky manda in onda tre partite per ogni giornata di Serie A, e questa sarà una di quelle previste per il secondo turno. Dunque appuntamento per gli abbonati, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo poi che tutte le gare del massimo campionato di calcio sono disponibili (per i clienti) sulla piattaforma DAZN, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Torino Cagliari (risultato finale 0-0): Radonjic pericoloso di testa (Serie A, 21 agosto 2023)

PARTITA NON SCONTATA!

Milan Torino, partita in diretta dal Giuseppe Meazza alle ore 20:45 di sabato 26 agosto, è valida per la seconda giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Sfida che potrebbe essere meno scontata del previsto, anche perché l’anno scorso la squadra granata si era presa belle soddisfazioni contro quella rossonera; in questo torneo comunque il Milan, profondamente rinnovato da un’ampia campagna acquisti, ha iniziato con il piede giusto e il 2-0 al Bologna ha sorpreso per la capacità della squadra di accelerare quel tanto che è bastato per vincere, andando poi sostanzialmente a gestire consapevole di una condizione ancora non ottimale.

Anche il Torino ha spinto sull’acceleratore, e contro il Cagliari avrebbe forse meritato qualcosa in più; tuttavia la fase di finalizzazione è venuta a mancare e così Ivan Juric si è dovuto accontentare di un pareggio interno, certamente non l’avvio sperato ma comunque un punto che nell’economia del campionato può anche essere considerato buono. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Milan Torino prenda il via, possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare a San Siro, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

Stefano Pioli potrebbe confermare in toto il 4-2-3-1 di settimana scorsa: per Milan Torino ci sono due dubbi che sono a centrocampo, con Musah che insidia la maglia di Krunic (nel caso, Reijnders andrebbe a fare il regista centrale con Loftus-Cheek confermato sul centrodestra) e Chukwueze in ballottaggio con Pulisic, comunque nettamente favorito, anche perché i problemi di Rafael Leao non sono certo gravi. Maignan sarà il portiere, Thiaw e Tomori la coppia centrale di una difesa completata dai terzini Calabria e Theo Hernandez, Giroud ancora una volta rappresenterà il principale terminale offensivo.

Due punti di domanda anche per Juric: il modulo resta il 3-4-2-1, bisogna decider chi sarà lo sparring partner di Samuele Ricci in mezzo (Ilic resta favorito su Tamèze) e chi invece accompagnerà Vlasic sulla trequarti, qui con Radonjic che, a differenza del match contro il Cagliari, potrebbe essere preferito a Karamoh. Per il resto, il solito Torino: Schuurs, Buongiorno e l’ex Ricardo Rodriguez formano la difesa a protezione di Vanja Milinkovic-Savic, Bellanova agirà come esterno destro con Vojvoda sull’altro versante e, chiaramente, la prima punta sarà Sanabria che punta a migliorare la già ottima stagione passata.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Milan Torino possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra rossonera vi farebbe guadagnare 1,60 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,90 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione granata, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 6,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA