Diretta Milan Torino/ Streaming video Rai: iniziano gli ottavi di Coppa Italia!

Milan Torino, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, si gioca alle ore 20:45 di martedì 12 gennaio: si apre il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. Curiosamente il calendario piazza questa partita a soli tre giorni da quella di campionato, che i rossoneri hanno vinto 2-0 confermandosi in testa alla classifica; continua dunque la grande stagione per Stefano Pioli, che sembra aver assorbito la sconfitta interna contro la Juventus e adesso fa il suo esordio in una competizione nella quale punta chiaramente ad arrivare in fondo.

La Coppa Italia potrebbe essere un ottimo spunto anche per i granata, che in Serie A continuano a faticare: stagione davvero pessima per l’ex Marco Giampaolo, che in questa gara secca potrebbe approfittare del turnover avversario e del fatto che il Milan potrebbe concentrarsi maggiormente sulla corsa scudetto. Vedremo, intanto possiamo ricordare che nel turno precedente è arrivata la vittoria sulla Virtus Entella; ora, aspettando la diretta di Milan Torino, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più concreta le probabili formazioni della partita.

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Milan Torino è disponibile in chiaro sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Uno, anche eventualmente in alta definizione, con la possibilità di seguirla in mobilità tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video, che la stessa emittente fornisce senza costi aggiuntivi attraverso il sito o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Studiando le probabili formazioni di Milan Torino, scopriamo che il turnover per i rossoneri potrebbe non essere così ampio: Stefano Pioli anche in Europa League era solito giocare con tanti titolari, dunque possiamo dire che in porta potrebbe toccare ancora a Gigio Donnarumma con magari Kalulu a comporre la coppia centrale con Kjaer o Alessio Romagnoli, sulle corsie invece occasione per Dalot e Andrea Conti. A centrocampo, quasi certa la titolarità di Tonali e Kessié anche per mancanza di alternative, ma Calabria potrebbe nuovamente essere spostato in mezzo come contro la Juventus; davanti alla cerniera mediana ecco nuovamente Brahim Diaz e Hauge, Calhanoglu ha recuperato e, come Ibrahimovic, potrebbe essere titolare più che altro per tornare ad assaporare il ritmo partita, in alternativa sono pronti Castillejo e Rafael Leao.

Il Torino può mettere in mostra calciatori che possono lasciare la squadra, o chi non gioca da tempo: è il caso di Baselli, presumibilmente in campo come regista con due mezzali che potrebbero essere Segre e Linetty, a completare la zona di centrocampo potremmo vedere Vojvoda a destra e Ansaldi sull’altro versante. Belotti potrebbe essere ancora titolare al fianco di Zaza, con Gojak però che spera ancora di avere una maglia come già accaduto in campionato nelle ultime due uscite; in porta ci aspettiamo Vanja Milinkovic-Savic e, davanti a lui, un terzetto nel quale Nkoulou potrebbe avere campo insieme a Lyanco e Bremer, da valutare anche l’eventuale impiego di Murru che può giocare come laterale sinistro.

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Milan Torino, per cui possiamo andare a vedere quali siano le previsioni del bookmaker per l’ottavo di Coppa Italia: nettamente favoriti i rossoneri, la cui quota per la vittoria è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un valore corrispondente a 4,25 volte quanto puntato mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo dei granata, andreste a intascare 5,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.

