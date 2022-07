Diretta/ Milan Wolfsberger (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA MILAN WOLFSBERGER (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Inizia la diretta di Milan Wolfsberger, e sembra anche rientrato il caso legato a Tommaso Pobega: il centrocampista, cresciuto nel vivaio rossonero e tornato alla base dopo una stagione (ottima) in prestito al Torino, ha saltato l’amichevole contro lo Zalaegerszeg senza preavviso: Pobega non è stato convocato e immediatamente i tifosi hanno letto in questa assenza la volontà della società rossonera di metterlo sul mercato, sacrificandolo come pedina di scambio o magari addirittura per una cessione che porti monetizzazione.

Tanti supporter del Milan vorrebbero che Pobega restasse a disposizione con un ruolo centrale, soprattutto dopo l’addio di Franck Kessié; come detto l’enigma sembra essere risolto, l’assenza di Pobega nell’ultimo test sembra essere dovuta a un risentimento muscolare dal quale peraltro il centrocampista avrebbe sostanzialmente già recuperato. Vedremo se sarà a disposizione nella partita di oggi, per il momento comunque Pobega resta a disposizione di Pioli e poi il futuro ci fornirà le sue risposte. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco di Klagenfurt, perché finalmente qui è tutto pronto: la diretta di Milan Wolfsberger può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN WOLFSBERGER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Wolfsberger sarà disponibile: sarà infatti Sportitalia, ancora una volta, a trasmettere le immagini di questa amichevole estiva della squadra rossonera. Appuntamento in chiaro per tutti, basterà selezionare il canale 60 del vostro telecomando; in assenza di un televisore la partita potrà essere seguita anche attraverso il servizio di diretta streaming video di Milano Wolfsberger, raggiungibile tramite il sito dell’emittente www.sportitalia.com (senza costi aggiuntivi) oppure installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

MILAN WOLFSBERGER: GLI AVVERSARI

Lo abbiamo detto nel presentare la diretta di Milan Wolfsberger: la squadra austriaca ha già partecipato ai gironi di Europa League, e lo ha fatto per due anni consecutivi. Nel 2019-2020, la stagione del lockdown, aveva anche incrociato la Roma: contro i giallorossi il Wolfsberger aveva pareggiato due volte (1-1 e 2-2), poi aveva clamorosamente battuto per 4-0 il Borussia Monchengladbach ma questi 7 punti non erano bastati per andare ai sedicesimi, perché i tedeschi avevano vinto la seconda partita e poi era arrivato il doppio ko contro l’Istanbul Basaksehir.

Nella stagione seguente il Wolfsberger aveva vinto due volte contro il Feyenoord, superato il Cska Mosca (pareggio nel secondo match) e perso entrambe le sfide contro la Dinamo Zagabria: 10 punti, secondo posto e qualificazione, ma nei sedicesimi era arrivato il Tottenham di José Mourinho e la strada si era bruscamente interrotta, con un 1-4 subito in Austria e lo 0-4 incassato a Londra. Se non altro è stata una palestra per le esperienze che eventualmente verranno; per il Milan comunque una buona amichevole contro una squadra che ha respiro internazionale, e dunque Stefano Pioli potrà trarre buone indicazioni da questo match contro la squadra austriaca. (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN WOLFSBERGER: AVVERSARIO AUSTRIACO PER PIOLI

Milan Wolfsberger è in diretta dal Wörthersee Stadion di Klagenfurt, alle ore 19:00 di mercoledì 27 luglio: prosegue la preparazione estiva dei campioni d’Italia che, almeno idealmente visto il contesto, andranno a caccia di riscatto dopo aver perso a sorpresa l’amichevole contro lo Zalaegerszeg. Questo test odierno vede il Milan affrontare una compagine che qualche tempo fa abbiamo visto protagonista in Europa League: il Wolfsberger aveva anche incrociato la Roma nella fase a gironi, e tutto sommato aveva destato una buona impressione in termini generali.

Per il Milan comunque questa partita rappresenta un’altra marcia di avvicinamento alla nuova stagione, che dovrà essere proiettata non solo al tentativo di vincere il secondo scudetto consecutivo ma anche ad onorare la Champions League, perché al secondo anno in fila nella competizione bisognerà almeno provare a raggiungere gli ottavi. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Milan Wolfsberger, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte di Stefano Pioli, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN WOLFSBERGER

Avvicinandosi l’inizio della stagione, per la diretta Milan Wolfsberger Pioli potrebbe pensare a una formazione che sia il più possibile simile a quella titolare, considerando che alcune operazioni di calciomercato sono ancora in divenire. In porta quindi vedremo Maignan, con Kalulu e Tomori davanti a lui; sulle corsie laterali come terzini è possibile che ad agire siano Calabria e Theo Hernandez, poi a centrocampo Tonali e Bennacer sono insidiati da Krunic e forse anche da Adli, anche se per quest’ultimo il ruolo giusto potrebbe essere quello di trequartista nella linea a tre.

Se così fosse il sacrificato (ovviamente sempre con riferimento al match di oggi) sarebbe Brahim Diaz, pronto eventualmente a subentrare nel secondo tempo; gli esterni possono essere occupati da Saelemaekers e Rafael Leao, mentre a giocare in qualità di prima punta si dovrebbero alternare Rebic e Giroud, da vedere chi dei due inizierà questa amichevole contro il Wolfsberger tenendo conto che nell’ultimo test Pioli ha utilizzato Daniel Maldini come centravanti, un esperimento che però non ha dato i frutti sperati e che dunque potrebbe già essere accantonato.











