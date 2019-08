DIRETTA/ Milan Zurigo (risultato 0-0): in campo, si gioca! (donne)

DIRETTA MILAN ZURIGO DONNE (0-0): IN CAMPO

Sta per cominciare Milan Zurigo, nei pochi minuti che ci restano prima del fischio d’inizio della partita possiamo ricordare un precedente, sia pure al maschile, tra queste due squadre. Precedente a dire il vero piuttosto amaro per il Milan, che il 30 settembre 2009 fu sconfitto in casa per 0-1 dallo Zurigo nella seconda giornata del girone di Champions League: il gol del finlandese Tihinen gelò San Siro dopo soli dieci minuti, poi il risultato non sarebbe più cambiato. I rossoneri poi passarono comunque il turno, anche grazie a una vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ma lo Zurigo fu un ostacolo davvero scomodo per il Milan, tanto che il ritorno in Svizzera l’8 dicembre 2009 vide la squadra di Leonardo non andare oltre il pareggio per 1-1, con gol di Gajic al 29’ e pareggio di Ronaldinho su calcio di rigore al 65’. Adesso però torniamo all’attualità e naturalmente al calcio femminile, dunque la parola passa al campo: Milan Zurigo comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE MILAN ZURIGO

Ricordiamo allora a tutti i tifosi rossoneri e agli appassionati di calcio femminile che la diretta tv di Milan Zurigo, finale terzo posto del quadrangolare Spielplan Women’s cup 2019 di Zurigo, non sarà disponibile in Italia e non ci sarà neppure una diretta streaming video dell’incontro. Consigliamo quindi di tenere d’occhio i siti Internet e i profili social ufficiali dei due club per ricevere aggiornamenti su questa partita amichevole femminile.I

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Milan Zurigo, in diretta dalla città svizzera, è la finale per il terzo posto del quadrangolare Spielplan Women’s cup 2019, torneo amichevole tra i più prestigiosi nell’estate del calcio femminile, che resta al centro dell’attenzione dopo il grande successo dei Mondiali in Francia e anche dopo la nomina di Stephanie Frappart ad arbitro della Supercoppa Europea maschile, segnale di una stima sempre più grande per le donne nel mondo del calcio. L’appuntamento è dunque per stamattina, domenica 18 agosto 2019, alle ore 11.15 con Milan Zurigo. Nessun rimpianto per avere fallito la qualificazione alla finale: le altre due partecipanti alla Women’s cup 2019, Juventus e Psg, erano nettamente più forti e hanno dominato le due semifinali – sconfitta per 4-0 dello Zurigo contro le bianconere, addirittura 6-0 il punteggio del k.o. rossonero contro il Paris Saint Germain. Resta la finale terzo posto per chiudere questa esperienza di metà agosto almeno con un sorriso.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ZURIGO DONNE

Analizzando le probabili formazioni di Milan Zurigo, bisognerà valutare quali cambiamenti vorranno fare i due allenatori rispetto alle pesanti sconfitte che le loro ragazze hanno subito nelle rispettive semifinali. Il Milan di Maurizio Ganz era sceso in campo contro il Psg con il seguente 4-3-3: Korenciova; Rizza, Hovland, Mendes, Tucceri Cimini; Heroum, Fusetti, Čonč; Zigic, Giacinti, Bergamaschi. Le titolari dello Zurigo femminile allenato da Ivan Dal Santo per la semifinale contro la Juventus erano state invece Peng; Baumann, Moser R., Fischer, Stierli, Zehnder, Moser M., Hoti, Piubel, Humm e Dubs.



