DIRETTA MILANO BASKONIA/ Video streaming tv: le parole di Ettore Messina

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Milano Baskonia, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa, anche se ciò significa ricordare l’ennesima sconfitta per l’Olimpia in questa stagione della Eurolega. Così infatti coach Ettore Messina aveva commentato la sconfitta di Monaco subita giovedì scorso da Milano: “Complimenti a Coach Obradovic e alla sua squadra. Noi siamo riusciti a rendere la gara competitiva fino a raggiungere la parità sul 69-69 nel terzo periodo. Quello è stato il momento in cui abbiamo pagato qualche esecuzione inadeguata e perso contatto.

Purtroppo le palle perse sono state un problema anche questa volta”. Ettore Messina aveva quindi voluto ribadire quale sia attualmente il problema principale che pesa sul pessimo rendimento della sua Olimpia Milano, con effetti deleteri soprattutto per quanto riguarda il cammino in Eurolega: “Noi abbiamo troppe guardie che giocano fuori posizione a causa degli infortuni, dei giocatori che mancano e in questo settore ovviamente non siamo abbastanza solidi. Non è una scusa ma la realtà dei fatti”, si può leggere sul sito Internet della società meneghina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO BASKONIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Baskonia viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Milano Baskonia senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

MILANO BASKONIA: UN CALVARIO IN EUROLEGA

Milano Baskonia, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023, si gioca per la ventiduesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il quinto turno del girone di ritorno che rischia di trasformarsi in una lunghissima Via Crucis sportiva per la EA7 Emporio Armani Milano, che è tristemente ultima con sei vittorie e purtroppo ben quindici sconfitte, una situazione pessima per l’Olimpia di Ettore Messina, che negli anni più recenti ci aveva abituato decisamente molto meglio e invece sta facendo registrare un enorme passo indietro. Di fatto possiamo dire che per Milano le speranze playoff siano già finite, perché entrare fra le prime otto richiederebbe una rimonta leggendaria: il cammino è ancora lungo e si deve come minimo cercare di salvare l’onore, anche se ormai potrebbe diventare difficile anche ottenere questo minimo obiettivo.

La diretta di Milano Baskonia proporrà dunque una posta in palio decisamente più significativa per gli ospiti spagnoli del Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz, che viaggiano oltre il 50% di vittorie finora nella stagione di Eurolega e di conseguenza vogliono consolidarsi in zona playoff sfruttando questo turno che – visto dal loro punto di vista – potrebbe essere favorevole. Serve una scossa per l’Olimpia, che magari non servirà più ai fini della classifica di Eurolega ma sarebbe comunque preziosa pensando a campionato e Coppa Italia, che ora diventano cruciali: che cosa succederà dunque nella diretta di Milano Baskonia?

DIRETTA MILANO BASKONIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Baskonia, purtroppo ripercorrere la stagione in Eurolega degli uomini di coach Ettore Messina è un elenco di delusioni, dopo l’illusorio inizio con tre vittorie nelle prime quattro partite e un altro sprazzo a dicembre, con tre vittorie consecutive che avevano rilanciato speranze tuttavia poi molto presto affossate da cinque sconfitte consecutive, striscia che fa seguito a quella dei nove ko di fila in autunno. Adesso è anche inutile fare molti calcoli: la situazione è di fatto senza vie di uscita salvo una rimonta che entrerebbe a pieno titolo nella storia dello sport. Il rischio però è quello di mollare, dando la priorità ormai alle competizioni nazionali: da questo punto di vista non aiuta il doppio impegno in programma questa settimana, che potrebbe essere vissuto come un fastidio.

Questo è il rischio di competizioni come l’Eurolega: quando la situazione è compromessa e mancano ancora molte partite alla fine della stagione regolare, c’è solo da salvare l’onore ma pure questo diventa difficile, perché si gioca contro avversarie molto forti (parliamo del meglio del basket europeo), che per di più hanno anche motivazioni più alte, come è appunto il caso del Baskonia, dal momento che la squadra di Vitoria-Gasteiz arriverà al Forum naturalmente con l’obiettivo di vincere per fare un passo avanti verso i playoff, sfruttando il disastroso rendimento casalingo di Milano, che è 2-8 davanti ai propri tifosi. La diretta di Milano Baskonia riuscirà a regalare un sorriso all’Olimpia?











