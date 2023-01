DIRETTA MONACO MILANO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Ettore Messina

DIRETTA MONACO MILANO: PARLA MESSINA

Mentre si avvicina la diretta di Monaco Milano, dobbiamo ricordare che settimana scorsa è arrivata l’ennesima sconfitta, ancora più dolorosa del solito perché maturata in casa contro l’Asvel Villeurbanne. Così coach Ettore Messina aveva commentato la partita nella conferenza stampa al Forum: “Abbiamo costruito ancora una volta un vantaggio, ma non siamo riusciti a conservarlo. Troppe palle perse, una cattiva serata al tiro ancora una volta e poi in fondo anche il 2/8 dalla lunetta nel quarto periodo, i tiri liberi capita di sbagliarli, ma sono stati un fattore. Nel quarto periodo ci sono state troppe decisioni sbagliate e abbiamo perso. Abbiamo fatto buone cose nei 30 minuti centrali, siamo andati male nei primi e negli ultimi cinque”.

Al di là della singola partita, è l’intera Eurolega di Milano ad essere un flop: “Sinceramente ognuno di noi può fare le proprie analisi, è difficile comprendere perché in certi momenti della partita giochiamo con una certa tranquillità e poi ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Non credo sia il caso di fare delle analisi psicologiche, sul piano tecnico non abbiamo grande qualità di passaggio e la fisicità delle difese di Eurolega espone questo difetto, lo enfatizza, mentre nel campionato italiano di solito siamo noi a imporre la nostra fisicità. Non è un problema che si risolve sul mercato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONACO MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Monaco Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

MONACO MILANO: PARTITA TOSTA!

Monaco Milano, in diretta dalla Salle Gaston Medecin naturalmente del Principato di Monaco con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 26 gennaio 2023, si gioca per la ventunesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il quarto turno del girone di ritorno. La situazione di classifica vede la EA7 Emporio Armani Milano a quota sei vittorie e purtroppo ben quattordici sconfitte, una situazione pessima per l’Olimpia di Ettore Messina, che negli anni più recenti ci aveva abituato decisamente molto meglio. Per Milano verosimilmente le speranze sono già finite, perché entrare fra le prime otto richiederebbe una rimonta leggendaria, ma il cammino è ancora lungo e si deve come minimo cercare di salvare l’onore.

La diretta di Monaco Milano proporrà tuttavia un match molto delicato per l’Olimpia Milano, perché i padroni di casa del Monaco stanno invece andando oltre quelle che potevano essere le aspettative di inizio stagione, con dodici vittorie e otto sconfitte che collocano attualmente i monegaschi in zona playoff. Insomma, dobbiamo ammettere che classifica, motivazioni e fattore campo sono tutti fattori sulla carta favorevoli ai padroni di casa: l’Olimpia dovrà cercare l’impresa, che cosa succederà dunque nella diretta di Monaco Milano?

DIRETTA MONACO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monaco Milano, purtroppo ripercorrere la stagione in Eurolega degli uomini di coach Ettore Messina è un elenco di delusioni, a parte l’ottimo inizio con tre vittorie nelle prime quattro partite. Tuttavia, per l’Olimpia Milano molto presto sono cominciati i problemi, sotto forma di nove sconfitte consecutive. Sotto Natale c’era stata una reazione sotto forma di tre vittorie consecutive compresa quella proprio contro il Monaco nel match d’andata – scherzi del calendario, sono passate appena cinque settimane da allora – ma poi Milano è nuovamente crollata con altri quattro ko consecutivi che verosimilmente hanno messo la parola fine ad ogni speranza.

Per il Monaco invece i sogni di gloria potrebbero essere molto concreti, grazie appunto al 60% di successi finora ottenuto. Soprattutto, il Monaco è davvero forte in casa, dove finora ha vinto sette partite su nove, di conseguenza questa potrebbe essere una difficoltà in più per Milano – anche se l’Olimpia quattro volte su sei ha vinto in trasferta. Volendo sperare ancora, potremmo in effetti notare che i monegaschi hanno perso tre delle loro ultime quattro partite, quindi non sono nel loro periodo migliore. Basterà questo per regalare un epilogo imprevedibile alla diretta di Monaco Milano?











