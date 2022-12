Diretta Milano Valencia/ Streaming video tv: Olimpia per il tris in Eurolega

DIRETTA MILANO VALENCIA: TRIS DI COPPA?

Milano Valencia, in diretta con palla a due alle ore 20.30 di stasera, giovedì 29 dicembre, si gioca per la sedicesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago. Parliamo di un match ancora una volta di fondamentale importanza per l’EA7 Emporio Armani Milano, che d’altronde si è messa in seri guai con una striscia di nove ko consecutivi e adesso è condannata a vincere sempre o quasi, se vuole provare a rilanciare il proprio inseguimento ai playoff. Non mancano segnali positivi, perché adesso Milano ha una mini-striscia di due vittorie consecutive, ma naturalmente nella diretta di Milano Valencia sarebbe fondamentale calare il tris per gli uomini di coach Ettore Messina, perché una sconfitta sarebbe invece un colpo durissimo alle speranze appena rinate.

L’Olimpia Milano infatti è in grande difficoltà nella classifica dell’attuale edizione di Eurolega, che la vede con appena cinque vittorie a fronte di ben dieci sconfitte. Il riscatto è arrivato con il colpo esterno contro la Stella Rossa, poi settimana scorsa è arrivata finalmente anche la prima vittoria stagionale in casa grazie a una prodigiosa rimonta contro il Monaco quando tutto sembrava ormai compromesso. Valencia vanta invece sette vittorie a fronte di otto sconfitte, è messa meglio ma non è un ostacolo impossibile. Arriverà dunque il tris nella diretta di Milano Valencia?

MILANO VALENCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Valencia viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Milano Valencia senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA MILANO VALENCIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo allora già capito che la diretta di Milano Valencia sarà delicatissima per l’Olimpia, perché ormai ogni singola partita ha il sapore del bivio per la formazione di Ettore Messina, che ha saputo comunque rilanciarsi con il colpo a Belgrado e forse ancora di più con la rimonta contro il Monaco di settimana scorsa, segnale inequivocabile di una Milano che non si è ancora arresa. L’Olimpia finalmente ha vinto in casa, ma sei sconfitte su sette al Forum sono naturalmente ancora troppe e vanificano il 4-4 in trasferta, che è invece più che discreto. Oggi si cerca il tris di vittorie e bis casalingo, sarebbe di fondamentale importanza…

Come abbiamo già accennato, il Valencia invece vanta un bilancio di sette vittorie a fronte di otto sconfitte, dato non esaltante ma che sicuramente concede agli spagnoli più speranze in ottica playoff. L’andamento di Valencia è decisamente equilibrato, con poche differenze fra casa (4-4) e trasferta (3-4), inoltre nelle ultime sei giornate ha sempre alternato una vittoria a una sconfitta. Considerando che settimana scorsa Valencia ha colto il successo nel derby spagnolo contro il Barcellona, coach Ettore Messina si augura che prosegua questa alternanza anche al termine della diretta di Milano Valencia…











