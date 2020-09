Diretta Milano Brescia/ Streaming video tv: Olimpia per il poker (basket)

Milano Brescia, diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Denny Borgioni e Sergio Noce, si gioca al Mediolanum Forum di Assago alle ore 17.00 di questo pomeriggio, venerdì 4 settembre, per il girone A della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Sappiamo bene che si tratta di una speciale edizione della Supercoppa Italiana, che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus: per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore.

Ci avviciniamo alla diretta di Milano Brescia avendo negli occhi una Olimpia Milano che ha letteralmente dominato nelle tre precedenti uscite e vuole dunque continuare a dominare e regalare spettacolo, come è riuscita a fare anche martedì dominando Cantù con un eloquente +40 esterno. Non sarà dunque facile per la Germani Brescia fare l’impresa ad Assago, però la Leonessa arriva da due vittorie su altrettante partite disputate e dunque è autorizzata a sognare, anche se chiaramente il livello di difficoltà si alzerà di molto stasera in casa dell’Olimpia Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Brescia non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA MILANO BRESCIA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Milano Brescia con la consapevolezza che l’Olimpia fin qui non avrebbe potuto fare meglio: tre vittorie su tre (ha giocato una partita in più), sciorinando sempre ottime prestazioni e con punteggi nettissimi in proprio favore, come il 62-102 di martedì sul campo della malcapitata Cantù, che aveva incassato 54 punti già all’intervallo lungo e in pratica non è mai stata in partita. C’è stata gloria per tutti, ma la citazione di spicco va a Kevin Punter, fin qui il migliore marcatore nelle prime tre uscite di Milano, caratterizzate da valanghe di triple a segno e di assist, 25 martedì.

Ora coach Ettore Messina vorrà vedere che cosa succede in partite più equilibrate: riuscirà Brescia a fornire un banco di prova significativo? La Leonessa martedì sera ha vinto una partita punto a punto contro Varese (89-88), decisa da una tripla di Christian Burns con 4 secondi sul cronometro, dunque ha già vissuto una partita nella quale c’è stato da combattere e lo ha fatto pure in maniera vincente. I ragazzi di coach Esposito saranno capaci di impegnare severamente anche la corazzata Milano? Il campo dirà…



